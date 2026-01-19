Ángela Aguilar enciende las redes con un vestido rojo y desata una ola de reacciones, incluida la de Christian Nodal

Durante este fin de semana la cantante Ángela Aguilar encendió las redes sociales luego de publicar una serie de fotografías donde luce un ajustado vestido rojo, posando desde un balcón con un paisaje natural de fondo de Puerto Vallarta. La imagen, que rápidamente acumuló miles de “me gusta”, se convirtió en tema de conversación tanto por el look como por la reacción de su esposo, Christian Nodal, quien no dudó en expresar la admiración y amor que le tiene a su pareja.

¿Por qué Ángela Aguilar encendió las redes sociales este fin de semana?

En la publicación donde se le ve a la intérprete de la “Llorona” con un peinado recogido luciendo su larga cabellera con una coleta, unas zapatillas plateadas abiertas y el ajustado vestido rojo provocaron que recibiera cientos de mensajes halagando su imagen, mientras que otros señalaban que era un outfit similar al de Cazzu.

Sin embargo hubo un comentario que llamó la atención, el de su esposo Nodal quien respondió con palabras cariñosas como “Mía”, “Te amo” y varios emojis de corazones y rosas, estos mensajes superaron los 10 mil “me gusta”.

A pesar de los elogios por su estilo, Ángela también enfrentó críticas sobre su apariencia física, con algunos usuarios comentando de forma negativa sobre su cuerpo y posibles mejoras estéticas.

¿Cómo reaccionaron las redes a los mensajes de Christian Nodal hacia Ángela Aguilar?

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado bajo el escrutinio público desde que se confirmó su romance y posterior matrimonio. Aunque Nodal suele mantener un perfil más discreto en redes, su reciente participación en los comentarios de la publicación de su esposa sorprendió a muchos seguidores y generó una ola de reacciones tanto de apoyo como de crítica.

Desde que se hicieron públicos como pareja, ambos artistas han vivido una intensa atención mediática, con especulaciones, rumores y debates constantes entre sus seguidores y detractores. Esta dinámica se ha visto alimentada por diferentes momentos públicos y apariciones, donde la opinión del público se ha convertido en un elemento casi tan relevante como su música.