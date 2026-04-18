Filtran los últimos mensajes de Ángela Aguilar y Christian Nodal en medio de polémica de separación

Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido blanco de rumores luego de la especulación de una posible separación. En medio de esto se han dado a conocer los últimos mensajes que la pareja compartió en sus canales de difusión con sus seguidores en redes sociales. Mientras Nodal habló sobre su video “Un Vals”, Ángela Aguilar escribió un Salmo.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Mientras la hija de Pepe Aguilar compartió el Salmo 23:1 el cual dice “El señor es mi pastor, nada me faltará”, Christian Nodal habló sobre el estreno de su nueva canción “Un Vals” ya que dijo: "Vayan a pregúntesela pa que sean los primeros en escuchar". Hasta el momento ninguno de los dos ha vuelto a compartir mensajes ni a pronunciarse ante los rumores de su separación.

¿Por qué hay rumores de separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Estos días ha circulado el rumor de que Christian Nodal y Ángela Aguilar se han separado luego del lanzamiento de “Un Vals” pues de acuerdo con el periodista Jorge Carbajal el videoclip habría generado un fuerte problema entre la pareja. Las especulaciones cada vez generan más atención entre los usuarios. Incluso el periodista Javier Ceriani compartió que Nodal tiene una amante originaria de República Dominicana, misma que vive en Miami, lugar en el que recibiría visitas del intérprete de “Botella tras botella” hecho del que Cazzu y Ángela Aguilar estarían enteradas así como la familia del cantante.

Algunos de los rumores incluso aseguran que la pareja, la cuál se casó en julio de 2024 por el civil, ya no estaría viviendo juntos. Hasta el momento ninguno de los cantantes ha hablado de forma pública sobre las especulaciones de su matrimonio pues hasta ahora el único comunicado que se ha compartido es el que la familia Aguilar publicó diciendo que la intérprete de “Ahí donde me ven” no está vinculada con la conversación en la que se le ha relacionado del videoclip “Un Vals” y que ella se encuentra enfocada en su carrera artística y con sus proyectos profesionales.

Problemas legales de Christian Nodal

En medio de los rumores de la separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar se ha dado a conocer que el cantante podría enfrentar problemas legales debido a que la modelo de su video “Un Vals” (Dagna Mata) no ha recibido el pago correspondiente a su trabajo, por lo que actualmente cuenta con abogados que la están asesorando.