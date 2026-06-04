¡VOTACIONES ABIERTAS! ¿Dónde puedo VOTAR para SUBIR AL BALCÓN a mi cocinero favorito hoy 3 de junio del 2026?

Durante la emisión de este miércoles de Batallas por Equipo donde ya conocemos los nombres de los tres capinates que van a estar al frente de cada grupo, la pruducción ha abierto las votaciones al público para que empeicen a emitir sus votos hacia su participante favorito y así ayudarles en su estrategia dentro del reality culinario, ya que el quien acumule más puntos subirá directamente al balcón, asegurando una semana más dentro de MasterChef 24/7.

Previo a iniciar el reto del Equipo Amarillo, Claudia Lizaldi indicó que los televidentes, fans del reality y seguidores de los participantes pueden comenzar a apoyar con sus puntos al cocinero que les gustaría ver junto con el capitán que logre la victoria esta noche, asimimso, se sumaría con los participantes que eliga el ganador. Así que no pierdas la transmisión de hoy a través de Azteca Uno y Disney Plus.

¿Quiénes son los participantes por los que puedo votar para que suba al balcón?

Durante el reto de hoy todos los participantes tienen una oportunidad de subir al balcón y así lograr salvarse de portar el Delantal Negro y estar más cerca del Domingo de Eliminación. A continuación te dejamos los nombres de por quienes puedes votar:



Arturo

Luis

Julio

Daniela

Emmanuel

Ramahá

Ixdit

Diego

María

Carmen

Lancer

Pablo

Michelle

Flor

Jazmín

Antrax

Camila

Claudia

Lula

Ricardo

¿Cómo puedo votar por mi participante favorito para que suba al balcón?

Las votaciones para que el público pueda apoyar a su participante favorito para subir al balcón junto con el ganador de esta noche en la Batalla por Equipos ha página oficial de MasterChef 24/7 dando click en el siguiente enlace masterchef/vota/ .

Recuerda que una vez que ingreses podrás ver una lista con la fotografía y nombre de cada participante y a un lado de él habrá un signo de más (+), el cual al presionarlo indica los votos que puedes darle, recuerda que en esta dinámica cuentas cona10 votos y estos pueden ser para una sola persona o puedes repartirlos más de un solo nombre, sumando en total los 10 votos asignados. Si deseas apoyar recuerda que deberás seguir la transmisión en vivo, puesto que en cualquier momento de la programación las votaciones pueden quedar cerradas y no tendrás oportunidad de impulsar a tu participante a que se pueda quedar una semana más.