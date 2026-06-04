¿Qué son los poke bowls y cómo se preparan? El reto que puso en aprietos a los concursantes de MasterChef 24/7 este 3 de junio

La cocina de MasterChef 24/7 se convirtió en un verdadero campo de batalla como cada miércoles, y no es pera para menos: el reto por equipos ha puesto entre la espada y la pared a los cocineros con un platillo que parece fácil, pero que tiene su chiste: el famoso poke bowl. La presión estuvo al límite, ya que el resultado de esta batalla define ni más ni menos que al primer participante en subir al balcón esta semana, salvándose del temido delantal negro.

¿Qué son los poke bowls y cómo se preparan?

El desafío sonaba casi a una misión imposible: preparar 35 porciones de esta delicia hawaiana en apenas 45 minutos. Para quienes no lo ubican del todo, el poke (que se pronuncia algo así como "pok-ee") es básicamente una ensalada fría originaria de Hawái, explica Feasting at home.

En su receta tradicional, lleva cubos de pescado crudo —por lo general atún rojo fresco— bien marinados con una vinagreta de soya dulce, aceite de sésamo, algas y un toque de cebollín. Todo esto se sirve sobre una base de arroz templado y se acompaña con verduras frescas.

Poke bowl

El reto culinario que complicó a los concursantes de MasterChef 24/7 este 3 de junio

Aunque parece simple, el reloj se convirtió en el enemigo a vencer en la competencia de cocina. Lograr el balance perfecto de los aderezos y, sobre todo, conseguir que el arroz para poke bowl quedara en su punto exacto. Recordemos que los jueces no perdonan ni un solo error, y este reto requiere un manejo impecable y mucha velocidad para no perder calidad.

Miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7