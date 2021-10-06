Bárbara de Regil responde a las burlas de Andrea Legarreta.

Bárbara de Regil no se ofendió con comentarios de Andrea Legarreta.

Sin tener intención, Bárbara de Regil confirma que Alejandro Fernández y Karla Laveaga están juntos de nueva cuenta.

Está muy curioso porque un día como ahora, pero de 2018, estábamos cenando justamente Alejandro, su novia Karlita, Fer y yo…

Son una pareja hermosísima; los amo juntos. Yo no sé nada, a Karla la conozco por Alejandro y los amo

En otros temas, Bárbara afirma que no sintió que Andrea Legarreta o sus compañeros del programa matutino de la televisora de San Ángel, se hayan burlado de que vende proteína.

Yo me llevo muy bien con Andrea Legarreta, a Galilea la conozco también y a Arath no tengo el gusto. La verdad sí vi el video, pero no se me hizo burla. Más bien, creo que lo exaltaron; el sol sale para todos y además yo no compito con ninguna de ellas porque somos totalmente diferentes. Me caen muy bien, además las respeto y las admiro

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Bárbara de Regil aprendió a lidiar con las críticas en su contra

Y así valora los ataques, burlas y críticas que recibe en las redes sociales.

Aprendí que tú no puedes controlar la cabeza de los demás; la gente te va a dar lo que ellos son y no lo que tú eres. Cuando hay un ataque, la gente no me ataca a mi Bárbara, yo veo que la gente me dice ‘esta persona soy yo’. Aprender eso me tomó tiempo

Bárbara asegura que acepta su cuerpo tal como es; no le da pena mostrar sus estrías, aunque llegar a ese nivel de aceptación no fue fácil.

Yo no era feliz con mis estrías, con mis dientes chuecos, con mis orejas, con mis pies y con muchas partes de mi cuerpo. Un día dije ‘me amo ahora o me cambio, basta ya’. Veo una foto mía de hace diez años y digo ‘estaba bien bonita y era bien insegura’. No me aceptaba, pero empecé a trabajar en mí

La actriz estuvo en Guadalajara acompañada por su esposo Fernando Schoenwald y su hija Mar Alexa para ofrecer una clase de cardio motivacional.

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