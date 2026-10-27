Angie, exvocalista de Vázquez Sounds, se compromete y lo dió a conocer con sorprendente VIDEO; ¿quién es su prometido?

Angie Vázquez, exvocalista de Vázquez Sounds, grupo musical que tuvo gran impacto en México en noviembre de 2011 luego de que subieran su primer cover a YouTube, dió a conocer a través de sus redes sociales que se ha comprometido; esto lo dió a conocer mediante de un video en el que se encontraba en un avión y mostraba su anillo de compromiso, el clip estuvo acompañado por las palabras “Qué está pasando” además de que en la descripción escribió “se viene storytime” haciendo referencia a que compartiría todos los detalles.

El video ha causado muchas reacciones por parte de sus fans ya que algunas personas han mencionado que siguen pensando que la vocalista tiene 12 años, edad en la que alcanzó gran reconocimiento por su música y voz. “Cómo asiii?! yo todavía pienso que tienes 12 años, Angie”, “Que le den anillo a la niña de Rolling in the deep si me hace sentir muy veterana”, “Eh pero que toquen los vazquez sounds en tu boda”, son algunos de los comentarios que se leen.

¿Quién es el prometido de Angie, exvocalista de Vázquez Sounds?

A través de su cuenta oficial de instagram, Angie Vázquez compartió una serie de fotografías en donde se podría ver cómo fue su propuesta, misma que le hizo su prometido Diego Talamas, quién se dedica al sector financiero aunque su vida en redes no es pública ya que su perfil en instagram, cuenta en la que acumula 1098 seguidores, es privada. En las fotografías que la artista compartió en redes, se le ve con su anillo de compromiso y su pareja en la cima de una montaña. Por otro lado, la publicación que actualmente acumula más de 40 mil me gusta, tiene comentarios por parte de sus hermanos, exintegrantes de Vázquez Sounds, Gustavo quién reaccionó con emojis enamorados y Abelardo quién escribió que los amaba.

¿Quién es Angie, exvocalista de Vázquez Sounds?

Ángela Vázquez Espinoza , mejor conocida como Angie Vázquez, originaria de Mexicali, Baja California, es una reconocida cantante y compositora mexicana que alcanzó gran éxito y popularidad al ser parte de Vázquez Sounds, banda conformada por ella y sus dos hermanos. En 2011 lanzaron un cover del tema “Rolling in the deep” de Adele con el que rápidamente se viralizaron. Luego de esto lanzaron álbumes como Vázquez Sounds (2012), Invencible (2014) y Phoenix (2019). Su éxito fue tan grande que fueron nominados a los Latin Grammy. La banda se separó en octubre de 2020, sin embargo cada uno de los integrantes continua con proyectos personales. Angie lanzó su EP Recuerdo (2022) y el álbum Uno de Nosotros (2023).