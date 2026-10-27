3 sombras coreanas para lucir como una estrella del K-pop

Si buscas lucir una mirada deslumbrante como la de las estrellas del K-pop pues no te puede faltar entre tus productos de maquillaje tres tipos de sombras que le van a dar definición a tus ojos. Los maquilladores de estos artistas no recargan los ojos con muchos colores, sino que se inclinan por llevar a cabo una técnica limpia, tridimensional y muy luminosa.

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Las sombras que no te deben faltar son las de base neutra en tonos durazno o rosa claro, la sombra de profundidad café translúcido y la sombra glitter o iluminadora de alta refracción.

¿Cuáles son las sombras que no te pueden faltar?

La Sombra Base: Tonos Durazno o Rosa Pastel

Uno de los secretos de los maquilladores de estrellas k-pop es que el párpado luzca fresco y rejuvenecido. Para ello se aplican sombra mate muy suave en tonos beige rosado, durazno o coral pálido.

Lo que debes hacer es aplicarla con una brocha suelta por todo el párpado móvil y difumínala hacia arriba de la cuenca. Así vas a poder neutralizar la piel y crear un lienzo limpio.

|Imagen editada de Canva

La Sombra de Profundidad: Café Medio o Terracota

En el K-pop no se utilizan los negros intensos en los ojos por lo que se prefiere una definición sutil para alargar el ojo sin endurecer las facciones. Para esto se aplica una sombra marrón suave en el tercio exterior del ojo (la esquina externa) formando una ligera "V" y difumínala hacia la línea de las pestañas.

Deberás aplicar una sombra en la línea de las pestañas inferiores para crear una sombra sutil debajo del ojo, lo que ayuda a diseñar el famoso Aegyo-sal (la bolsita debajo del ojo que da un aspecto tierno y despierto).

La Sombra Glitter de Destellos Multidimensionales

Por último, tenemos que en el k-pop las sombras con partículas de brillo muy finas o geles de glitter que capturan la luz de las cámaras de manera espectacular.

Lo que debes hacer es aplicar el brillo directamente con la yema del dedo en el centro del párpado móvil. La clave es colocar un toque de este brillo (o un iluminador satinado) justo en el centro de la bolsita del Aegyo-sal y cerca del lagrimal. Esto hace que los ojos se vean instantáneamente más grandes, brillantes y húmedos.

El toque final es poder realizar un delineado fino que siga la línea natural del ojo hacia afuera y agrega máscara de pestañas.