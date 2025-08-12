Antes y después: así lucían los conductores de Venga la Alegría cuando empezaron en la televisión

A punto de celebrar sus primeros 20 años al aire, Venga la Alegría sigue siendo uno de los programas con mayor audiencia en la barra de televisión actual. Este mérito no es coincidencia, pues hay todo un equipo detrás que hace posible cada capítulo, mismo que incluye a sus carismáticos conductores, que ponen todo el empeño para hacer que el público pase un rato agradable sintonizándolos.

Y aunque la emisión ha sufrido varias transformaciones a lo largo de su historia, lo cierto es que hay varios integrantes que se han vuelto parte clave de la producción. Por eso hoy recordamos cómo se veían los presentadores del programa cuando apenas comenzaban y qué tanto han cambiado físicamente.

5 conductores de Venga la Alegría que no han cambiado nada desde que debutaron en la pantalla

Sergio Sepúlveda

En pleno 2025, oficialmente Sergio Sepúlveda es el presentador de Venga la Alegría que más tiempo lleva a cuadro, pues se unió a esta familia en 2006. En toda esta trayectoria, el comunicador ha fungido como productor asociado y conductor estelar, siendo el encargado de dirigir secciones intelectuales como “Las mentiras más grandes del mundo”, “Difícil de creer” y “La cápsula del conocimiento”.

X / @sergesepulveda Sergio Sepúlveda presumió una entrañable foto de su juventud junto a Ernesto Laguardia

Mauricio Barcelata

Parte clave del éxito que respalda a Venga la Alegría, es la cercanía que todos sus integrantes tiene con el público y el carisma con el que logran atrapar a la audiencia. Precisamente, esto es algo que se le da espectacular a Mauricio Barcelata como conductor del matutino, quien desde sus comienzos en la pantalla chica llamó mucho la atención gracias a su sonrisa, que hoy con 55 años y más de 4 décadas de trayectoria, sigue siendo uno de sus rasgos distintivos.

El también actor ha formado parte de la emisión en diversas ocasiones; de 2012 a 2014; y desde 2023 a la actualidad. También estuvo en los inicios de Venga la Alegría Fin de Semana, que ahora es protagonizado por Pedro Prieto, Ferka Quiroz, Esmeralda Ugalde y Titi Jaques.

Instagram / @mbarcelata La sonrisa de Mauricio Barcelata es uno de sus principales atractivos como conductor de Venga la Alegría

Luz Elena González

La actriz es uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana, un título que ostenta desde 1994, cuando saltó a la fama gracias a su participación en “Nuestra Belleza México”, ocasión en la que se llevó el 3er lugar. Posteriormente, debutó como actriz, hasta que finalmente se dio la oportunidad de probar su talento como conductora, y en 2023, Luz Elena González se unió formalmente a Venga la Alegría.

Patricio Borghetti

A partir de 2017, comenzó una nueva era en el programa, época que marcó la llegada de Patricio Borghetti a Venga la Alegría como uno de los conductores principales de todo el matutino. Inevitablemente, su presencia cautivó a gran parte de los televidentes, pues desde su juventud e inicios como actor de telenovelas, “Pato”, como lo llaman de cariño sus compañeros, ha robado corazones por su imponente físico.

Crédito: Tabercil / Creative Commons Patricio Borghetti pasó de galán de telenovelas a famoso conductor de Venga la Alegría

Kristal Silva

Otra de las personalidades que salió de los certámenes de belleza, fue Kristal Silva, quien también participó en Survivor México y demostró que no es solo una “cara bonita”. La fortuna en televisión tocó la puerta de la modelo oriunda de Zacatecas tras entrar al top 9 de Miss Universo; y para 2018 se incorporó como parte del equipo de conductores de Venga la Alegría.