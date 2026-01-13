Influencers anuncian la muerte de su bebé y así lo inmortalizaron

Los famosos encuentran en las redes sociales un contacto más cercano y prácticamente confidencial con sus seguidores. En estas plataformas cuentan todo sobre sus proyectos laborales, pero también comparten fragmentos sobre sus vidas, incluyendo aquellos que no son de alegría.

Un claro ejemplo de ello es lo que recientemente revelaron Antonia Botero y su pareja Chavi. Los creadores de contenido compartieron un video con postales del 2025 y entre ellas difundieron una fotografía que muestra que ambos se hicieron el mismo tatuaje, develando luego el triste motivo de esta elección.

¿Por qué Antonia Botero y Chavi tienen el mismo tatuaje?

Fue a través de sus redes sociales que Antonia Botero y Chavi compartieron con sus miles de seguidores un repaso sobre lo que fue el 2025 en sus vidas. Fotos y videos confirmaron los momentos de felicidad que la pareja vivió durante el año pasado, pero también aquellos que los llenaron de dolor.

En particular, una imagen despertó la curiosidad de su fandom ya que ambos aparecen delante de la cámara mostrando sus brazos en donde se observa un tatuaje. Se trata del mismo tatuaje, en el que aparecen los nombres Thiago y Gael, en alusión a sus dos hijos fallecidos.

¿Antonia Botero y Chavi perdieron un segundo bebé?

La joven pareja ya había sufrido la pérdida de un hijo al que habían llamado Thiago y luego su vida volvió a sonreír al confirmarse el nacimiento de Natanael. Sin embargo, al revelar el tatuaje que se hicieron, Antonia Botero y Chavi confirmaron que habían perdido a un segundo hijo.

“Natanael no venía solo”, respondió Chavi ante la consulta de un seguidor en las redes sociales. La pareja de Antonia Botero añadió: “Gael es otro angelito que nos acompaña desde el cielo junto a Thiago".

El posteo llenó de intriga a su fandom y despertó mensajes que buscan explicaciones, mientras que otros internautas depositaron comentarios de apoyo y acompañamiento para los creadores de contenido.