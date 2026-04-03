¡Imparable! Karol Rojas gana los dos Power Tokens en la semana 27 de Exatlón México

Conforme las semanas avanzan, la competencia dentro de Exatlón México se intensifica y en esta ocasión quien logró destacar fue Karol Rojas, quien se convirtió en la gran ganadora de los dos Power Token de la semana 27, consolidándose como uno de los novatos con mayor desempeño de la temporada.

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Después de la gran contienda, Karol no ocultó su emoción al hablar sobre este importante logro, destacando sobre todo el esfuerzo y la disciplina que ha mantenido a lo largo de la novena temporada. Su constancia dentro de los circuitos la ha colocado como una de las favoritas dentro de la recta final por la corona de Exatlón México.

Dedicatoria especial a su familia

La atleta del Equipo Rojo declaró sentirse muy feliz por el resultado, advirtiendo que este triunfo representa el reflejo de todo el esfuerzo que ha realizado a lo largo de toda la temporada. Karol además dedicó el logro a sus seres queridos, especialmente a sus padres, reconociendo que han sido parte fundamental dentro de su formación personal y deportiva.

Karol destacó que el apoyo de su familia ha sido determinante para mantener la motivación cuando los circuitos complicados lo ameritan. La atleta dejó en claro que los valores que le inculcaron han sido clave para seguir con la mente clara dentro de la recta final de la novena temporada.

Un impulso importante en la competencia

Para Karol, el ganar los Power Token no solo representa un reconocimiento a su desempeño, sino que también le brinda la posibilidad de aullar riqueza y brindar un golpe de autoridad dentro de la novena temporada.

