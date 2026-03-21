Antonio Betancourt viaja hasta Corea del Sur para ver el concierto de BTS

Este viernes 21 de marzo se llevó a cabo en Seúl Corea el concierto de la exitosa banda BTS, con el que marcó su regreso a los escenarios. Sin embargo, quién estuvo presente fue el reconocido influencer y conductor digital Antonio Betancourt, mismo que a través de redes sociales compartió todos los detalles previos a este evento.

¿Qué compartió Antonio Betancourt en redes sociales sobre el concierto de BTS?

A través de redes sociales el creador de contenido compartió detalles y exclusivas sobre el concierto de BTS en Corea del Sur. En los videos que Antonio Betancourt mostró se pudo ver la seguridad que había en el lugar así como detalles del escenario y la distribución de los lugares para las armys. Por otro lado, compartió cuáles eran los objetos que estaban prohibidos ingresar como alimentos y bebidas, cámaras, drones, sombrillas, cinturones, entre otros.

Por su parte, el destacado creador digital compartió detalles del backstage del escenario en donde se pudo apreciar todo el montaje, las luces y grandes dimensiones que componpían la estructura.

Entrevistas que hizo Antonio Betancourt previo al concierto de BTS

Antonio Betancourt entrevistó a dos mujeres originarias de Guanajuato y Chihuahua, quienes dijeron que Seúl se estaba preparando para el regreso de BTS y aunque no tenían boleto el periodista les comentó que la plaza tenía capacidad para cerca de 18 mil personas aunque se esperaba que llegaran 200 mil al menos. El exitoso influencer también entrevistó a una persona originaria de Corea, misma que hablo sobre lo difícil que es conseguir un boleto para un concierto de la banda ya que se agotan de inmediato

¿Qué famosos mexicanos son fans de BTS?

Sin duda el fenómeno de BTS es uno que ha ganado gran relevancia los últimos años por lo que artistas como Cristian Castro se han vuelto grandes fans pues en 2021 el cantante asistió a uno de los conciertos de la banda en SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

¿Quién es Antonio Betancourt?

ntonio Betancourt es uno de los creadores de contenido más reconocidos del medio digital ya que cuenta con 3.4 millones de seguidores en TikTok mientras que en Instagram tiene 230 mil. A lo largo de su trayectoria ha entrevistado a diversas figuras del medio del espectáculo y se ha consolidado como uno de los comunicadores favoritos del público. Ha sido host digital de los realities más importantes y reconocidos como La Academia y MasterChef México en TV Azteca.