Conoce a Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, otros 2 tiktokers que vivirán en La Granja VIP por un día

Leslie Gallardo y Antonio Betancourt se convirtieron en la tercera y el cuarto tiktoker confirmados para vivir la experiencia de La Granja VIP por un día el próximo 08 de octubre del 2025, ¿pero quiénes son ellos y por qué ganaron popularidad en redes sociales? ¡Entérate!

¿Quiénes son Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, tiktokers que se unen a la experiencia de La Granja VIP?

Hace apenas unas horas, la producción de La Granja VIP comenzó a soltar los nombres de los primeros tiktokers que aceptaron vivir la experiencia completa de este reality por un día entero: ¡no sólo tendrán la oportunidad de recorrer las instalaciones, también trabajarán duro en el establo y el huerto como parte de sus actividades!

Primero fueron El Sajat y Quique Galdeano quienes se sumaron a esta aventura ; ahora, se dio a conocer que Leslie Gallardo y Antonio Betancourt también reseñarán lo que vieron en La Granja VIP con su estilo especial y esto es todo lo que tienes que saber de su carrera y su trayectoria digital.

LESLIE GALLARDO

Leslie Gallardo, nacida el 06 de enero del 2000 en Celaya, Guanajuato, es una influencer y estrella de reality shows reconocida por participar en la edición 2025 de MasterChef Celebrity, proyecto de TV Azteca en el que causó furor con sus increíbles platillos.

Leslie se convirtió en la decimoquinta eliminada de la competencia, pero aunque no llegó a la final ella siempre se mostró agradecida porque llegó más lejos de lo que esperaba y porque además ganó muchos seguidores gracias a la proyección que obtuvo en la cocina más sensacional de la televisión mexicana.

En cuanto a su trabajo en redes sociales, Leslie Gallardo cuenta con un sólido fandom que no se pierde una sola de sus publicaciones: tanto en Instagram como en TikTok tiene 1.1 millones de seguidores, lo que la convierte en la opción ideal para que La Granja VIP llegue a la comunidad digital de una forma divertida.

Con videos de estilo de vida, maquillaje y trends virales, Leslie Gallardo promete darlo todo para compartir cada minuto de su experiencia en La Granja VIP por un día: ¡es una experta en redes y en realities, lo que juega mucho a su favor!

ANTONIO BETANCOURT

Antonio Betancourt, el cuarto tiktoker confirmado para encerrarse en La Granja VIP por un día, es un reconocido influencer y conductor digital con una destacable carrera en TV Azteca.

Reconocido por ser el host digital de los realities La Academia y MasterChef México, Antonio Betancourt cuenta con 3.3 millones de seguidores en TikTok y 226 mil seguidores en Instagram que no se pierden una sola de sus publicaciones.

Con su estilo extrovertido, su frescura y la energía que muestra ante las cámaras, Antonio Betancourt es toda una figura de las redes sociales en México que, además, ha entrevistado a algunas de las personalidades más míticas del mundo de la farándula... ¡por eso ahora todos estamos ansiosos por conocer, de su propia boca, cómo le fue en La Granja VIP!

Como ves, las sorpresas en el gallinero más divertido de TV Azteca están lejos de terminar: ¡sigue todas nuestras redes sociales oficiales para más trends, chismecito granjero y entrevistas exclusivas!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?

La Granja VIP con 8 granjeros confirmados y 8 espacios aún vacantes en el granero de la casona se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en Disney+ y las siguientes actividades confirmadas para cada día: