Así apareció la esposa de Ernesto Barajas en el lugar del asesinato del músico mexicano

No se había sabido nada de la familia y mucho menos de la esposa de Ernesto Barajas, pero reportan que la madre de los hijos del cantante mexicano así ingresó al lugar donde ocurrió el asesinato. Por ello, los avances de la investigación se exigen por parte de los seres cercanos y fanáticos del nacido en Sinaloa.

¿Quién es la esposa de Ernesto Barajas?

El nombre de su esposa es Alexis Sillas, actualmente tiene 35 años y también es oriunda de Sinaloa, específicamente en Los Mochis. Es bastante reconocida en las redes sociales y su propio Instagram indica que estaba involucrada en el área de Management en la productora de su esposo. Ante eso, no se sabía nada de ella, hasta que una reportera de espectáculos de Instagram indicó que Alexis asistió al lugar del asesinato.

En el video compartido en las historias de la cuenta de esta reportera de espectáculos se percibe cómo ella fue acompañada por más personas al lugar de los hechos. Superan las cintas de protección de la escena del crimen y se quedan a las afueras de la pensión donde se reportó que estaba Ernesto en el momento del atentado.

¿Cuántos hijos tienen Alexis Sillas y Ernesto Barajas?

La respuesta inmediata es dos. La historia de amor entre ellos dio como fruto un niño y una niña. Incluso la última publicación en su Instagram (hablando de Ernesto) era el de un fragmento de su canción Hello Kitty donde aparecía la pequeña. El hijo también se llama Ernesto y la hija lleva el nombre de Alix Emilia.

¿Ya atraparon a los asesinos de Ernesto Barajas?

Al momento no hay indicio alguno emitido por parte de las autoridades de Jalisco, donde sucedió el ataque, por lo que se está a la espera de un anuncio de avance en las investigaciones. Los reportes indican que los sujetos que dispararon en contra de Ernesto huyeron en una motocicleta, pero no hay alguna información extra del suceso ni de los sospechosos.

