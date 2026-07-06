Ariadne Díaz apostó su cabellera en el México vs. Inglaterra… y ahora los fans esperan que cumpla

La derrota de México ante Inglaterra nos tomó por sorpresa a todos. La afición mexicana estaba frente a uno de los mejores equipos y en nuestra propia casa, por lo que nadie creía que la derrota fuera a ocurrir durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Incluida la actriz Ariadne Díaz, quien prometió que, si el resultado era adverso para la Selección Mexicana, se pintaría el cabello de color rosa. Así que ahora, tras la eliminación del equipo nacional, las redes sociales comenzaron a preguntarse: ¿cumplirá su promesa?

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¿Qué apostó Ariadne Díaz antes del México vs. Inglaterra?

La actriz Ariadne Díaz, al igual que todo el país, creyó que México pasaría a la siguiente ronda; incluso asistió al partido con total confianza en la Selección Mexicana. Durante una entrevista afirmó entre risas cuando le preguntaron si creía en la victoria de México: “Rosa, me lo pinto rosa, ahí están al pendiente de mis redes.”

|Instagram Ariadne Diaz @ariadne

A los internutas no se les escapa nada y la declaración de la actriz comenzó a circular entre los aficionados para que nadie se olvide de esta promesa.

Ariadne Díaz vivió el partido desde las tribunas

Además de lanzar la apuesta, Ariadne estuvo presente en el Estadio Ciudad de México para apoyar a la selección. Ella compartió cómo vivió la intensidad y cómo celebró a la selección a pesar de la derrota frente al equipo inglés con un marcador final de 3-2.

¿La actriz Ariadne Díaz cumplirá la promesa?

Hasta el momento, la actriz no ha confirmado que cumplirá la promesa, ni ha subido imágenes relacionadas con un nuevo cambio de look. Sin embargo, los aficionados y seguidores de Ariadne no han olvidado la promesa y le han mandado mensajes recordando que debe cumplir con su palabra. Por ahora, solo queda esperar a ver si ella cumple su palabra.