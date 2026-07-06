Julio se delata en MasterChef 24/7 y admite que Diego era el único que le daba buenas vibras, ¿y “Las Divas”?

La eliminación de Diego de MasterChef 24/7 fue un momento muy triste entre los cocineros, en especial para Julio, quien había encontrado en él un aliado. Fue así que terminó reconociendo que la mayoría del tiempo era su compañero el que ponía el ambiente y sentía que era la única persona en la que confiaba, dejando de lado a sus amigas de "Las Divas".

Así lo confesó durante una charla con Claudia, que estaba conmocionada porque ella estuvo a nada de ser la expulsada tras entregar un platillo que no convenció y haberse quedado hasta la última resolución. En ese momento, el regiomontano no pudo ocultar su dececpión y tuvo un gesto que dejó ver la gran estima que le tenía a "Smi-Lee".

"Era el único que me daba buenas vibras de todo mi cuarto... Bueno, aparte de Carmen, Dani y Mich", expresó, corrigiendo rápidamente su error y reiterando que seguirá firme en la alianza que tiene con las cocineras para seguir avanzando en la competencia.

Así se apoyaban Julio y Diego en MasterChef 24/7

Justo un par de días antes de la eliminación de Diego de MasterChef 24/7, estuvo platicando con Julio acerca de cómo se sentía y poniendo en evidencia lo cómodo que estaba con él. Esto porque no tuvo reparo en contarle que tuvo días donde no tuvo muy buen humor y todo cambió cuando empezó a irle bien en los retos.

También, "Smi-Lee" se animó a compartirle que extrañaba mucho a su familia y esto lo hacía tener "bajones". En respuesta, Julio le reiteró su amistad, no solo al interior de la cocina más famosa de México, sino también en la "vida real", demostrándole que quería seguir teniéndolo como amigo incluso cuando los dos quedaran eliminados.

¿Por qué eliminaron a Diego de MasterChef 24/7?

A pesar de que era uno de los cocineros con mayor evolución y en diferentes ocasiones se había ganado felicitaciones, Diego no tuvo el mejor desempeño en el domingo de eliminación de MasterChef 24/7 del 5 de julio. Esto porque fracasó en la primera salvación directa que consistía en hacer buñuelos; y después, porque entregó un pescado que tenía espinas de tamaño considerable y le tocaron al Chef Herrera.