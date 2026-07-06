Por qué las espinas en el pescado NO pueden dejarse al cocinar: el error de Diego en MasterChef 24/7
Los descuidos traen consecuencias y la prueba de ello es Diego, quien se equivocó en su receta final y terminó siendo el octavo eliminado de MasterChf 24/7.
Los cocineros de MasterChef 24/7 no solamente deben tener un buen sazón, también necesitan dominar las técnicas de preparación y saber manejar cada uno de los ingredientes que incluyen en sus recetas. Esto porque pueden llegar a cometer equivocaciones casi imperdonables en los platillos, justo como le pasó a Diego al dejar espinas en el pescado precisamente en un reto de eliminación muy importante.
En consecuencia, "Smi-Lee" se convirtió en el octavo participante eliminado de la cocina más famosa de México, ya que tal como le explicaron los jueces, dejó un par de espinas bastante grandes que pudieron haber sido bastante problemáticas si las ingerían. De modo que aunque su sabor y cocción tenían aciertos, el error en la limpieza de la proteína, algo que previamente ya habían visto en clases, terminó costándole su lugar.
¿Por qué es malo dejarle las espinas al pescado antes de cocinar? 3 aspectos que Diego debió considerar en MasterChef 24/7
Si bien a simple vista parecen pequeñas y hasta inofensivas, lo cierto es que las espinas en un pescado ya preparado están prohibidas, no solo por cuestiones de pulcritud en las preparaciones, sino por los "riesgos" que conllevan. La única excepción son aquellas versiones que por su naturaleza no se pueden limpiar previamente, como por ejemplo, con las mojarras.
- Pueden causar lesiones al tragarse. Las espinas del pescado pueden lastimar la garganta y provocar dificultad para tragar, dolor, sensación de hormigueo o tos excesiva, de acuerdo con un artículo de Medical News Today.
- Arruinan la experiencia de los comensales. Por más buen sabor en el pescado, si tiene demasiadas espinas, hay que estarse deteniendo para retirarlas y se rompe con la experiencia que hay en el gusto con un buen platillo.
- Ponen en evidencia la falta de técnica en los cocineros. Un aspecto que no se debe dejar de lado, es que dejarle muchas espinas a una proteína llega a considerarse como una señal de que el cocinero no tuvo suficiente cuidado en la preparación. Además, en el caso de Diego, el eliminado de MasterChef 24/7 del 5 de julio, ya había llevado clases sobre la limpieza de pescados y se les reiteró que estas equivocaciones no tenían lugar en los retos de eliminación.