Por qué las espinas en el pescado NO pueden dejarse al cocinar: el error de Diego en MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 no solamente deben tener un buen sazón, también necesitan dominar las técnicas de preparación y saber manejar cada uno de los ingredientes que incluyen en sus recetas. Esto porque pueden llegar a cometer equivocaciones casi imperdonables en los platillos, justo como le pasó a Diego al dejar espinas en el pescado precisamente en un reto de eliminación muy importante.

En consecuencia, "Smi-Lee" se convirtió en el octavo participante eliminado de la cocina más famosa de México, ya que tal como le explicaron los jueces, dejó un par de espinas bastante grandes que pudieron haber sido bastante problemáticas si las ingerían. De modo que aunque su sabor y cocción tenían aciertos, el error en la limpieza de la proteína, algo que previamente ya habían visto en clases, terminó costándole su lugar.

¿Por qué es malo dejarle las espinas al pescado antes de cocinar? 3 aspectos que Diego debió considerar en MasterChef 24/7

Si bien a simple vista parecen pequeñas y hasta inofensivas, lo cierto es que las espinas en un pescado ya preparado están prohibidas, no solo por cuestiones de pulcritud en las preparaciones, sino por los "riesgos" que conllevan. La única excepción son aquellas versiones que por su naturaleza no se pueden limpiar previamente, como por ejemplo, con las mojarras.

No todos los pescados son aptos para servirse con espinas|Canva