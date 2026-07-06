Jazmín empieza la semana 8 de MasterChef 24/7 con el pie derecho y gana el reto exprés con su precisión

Luego de venir de semanas complicadas en donde su desempeño no fue el mejor en los retos y su ánimo estaba decaído, parece que las cosas finalmente se están acomodando para Jazmín y ya es la ganadora del primer reto semanal en MasterChef 24/7. Y es que a pesar de lo que ella misma pronosticaba, demostró tener una gran precisión en los cortes y logró destacar en la dinámica de la Chef Isabel Carvajal.

La prueba consistía en hacer una especie de moldeado sobre una papa usando solamente un cortador y la exigencia era que la tallaran hasta dejar siete lados perfectamente bien marcados. Así que rápidamente mostró que tenía habilidad en este tipo de actividades y Jaz fue la primera en terminar tres piezas, justo un par de minutos antes que Claudia, que también se perfilaba como una posible ganadora.

¿Cuál es el premio de Jazmín por ganar el reto exprés de MasterChef 24/7?

La Chef Isabel Carvajal quiso guardar el misterio sobre cuál será la recompensa que Jazmín recibirá por haber triunfado en la prueba rápida del lunes. Sin embargo, sí le anticipó que a estas alturas de la competencia todo suma y probablemente tendrá derecho a imponer ventajas o castigos para los cocineros de MasterChef 24/7 que elija en el reto por el Pin que todos se quieren ganar.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 el 5 de julio?

Luego de tres rondas cocinando, una de ellas haciendo equipo con uno de los jueces, Diego se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef 24/7. Esto porque su platillo no logró convencer de que tenía lo necesario para seguir avanzando en la competencia.

Además, el cocinero cometió un grave error en la ejecución de su receta que le restó puntos al momento de la evaluación. Y es que si bien su sazón siempre le fue reconocido, esta vez se equivocó al servir un pescado que no estaba bien limpio, por lo que en la degustación el Chef Herrera se encontró con dos espinas de gran tamaño y que hasta catalogó como riesgosas si se las hubiera comido.

TODOS los cocineros expulsados de MasterChef 24/7 hasta la semana 8