Sigmund Freud, neurólogo austríaco: “Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas”

A medida que evolucionamos y las relaciones sociales se transforman, surgen preguntas como: por qué actuamos de cierta manera, por qué sentimos lo que sentimos o por qué tomamos las decisiones que tomamos, sentencia un informe de la Corporación Universitaria Iberoamericana.

En este marco, definen que la psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, motivo por el cual ha adoptado un enfoque multifacético que abarca diversas áreas de estudio. Esto no es nuevo, ya que esta disciplina ha recibo el aporte de diferentes profesionales a lo largo de la historia que han permitido constituirla como la conocemos en la actualidad.

¿Sobre qué temas trabajaba Sigmund Freud?

No hay dudas de que una de las figuras más destacadas en el mundo de la psicología es Sigmund Freud, un neurólogo austriaco que es mundialmente conocido como el padre del psicoanálisis. Su obra se centró en la exploración del inconsciente, proponiendo que los deseos, traumas y recuerdos reprimidos moldean la conducta de las personas y causan conflictos psicológicos.

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Entre los temas que abordó Sigmund Freud aparece la estructura de la mente a través de instancias como el ello, el yo y el superyó. Además, desarrolló teorías sobre la sexualidad infantil, la interpretación de los sueños como la vía de acceso al contenido reprimido y los mecanismos de defensa que la psique utiliza para manejar la ansiedad, afirman fuentes consultadas.

Sigmund Freud y una frase para reflexionar

Los trabajos de Sigmund Freud también se extendieron hacia la cultura, la religión y la sociedad, mientras muchas de sus premisas han quedado inmortalizadas dentro del ámbito de quienes estudian psicología como su futura profesión.

Al respecto, una de sus frases más potentes es la que dice “Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas” y con la que retrata cómo funciona nuestro mundo interno cuando intentamos "esconder" lo que nos pasa.

Esta frase de Sigmund Freud intenta revelar que la mente humana no tiene un botón de "borrar de forma permanente". Es por eso que su estudio demostró que, cuando reprimimos una emoción, en realidad no la estamos destruyendo; solo la estamos empujando hacia el inconsciente.