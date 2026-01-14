Asesinan a reconocido fisicoculturista: así perdió la vida

El mundo del deporte se viste de luto al confirmarse la muerte de Juan Pablo Torres. Se trata del reconocido fisicoculturista apodado El Pipiz , oriundo de León, que fue ultimado a balazos en la noche del pasado lunes.

Un nuevo hecho sangre despierta alarmas en México y nuevamente contra una persona con alta exposición pública. El 2026 ha comenzado con casos que aún no encuentran resolución y que tienen a los ataques directos como modus operandi.

¿Cómo murió El Pipiz?

Los primeros datos que se conocieron de este caso revelan que el pasado lunes, en horas de la noche, El Pipiz se encontraba afuera de un negocio ubicado en la esquina de Río Almaria y el bulevar Hermanos Aldama, en la colonia San Miguel Infonavit. De repente, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra el deportista.

Tras el ataque, los malvivientes huyeron del lugar dejando al fisicoculturista herido de gravedad. Familiares de El Pipiz lo trasladaron por sus propios medios a un hospital en donde comenzó a ser asistido pero, lamentablemente, perdió la vida a causa de los impactos de bala recibidos.

Dolor compartido por la muerte de El Pipiz

Tras confirmarse el hecho, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) inició la investigación correspondiente para determinar las causas del hecho y poder dar con los autores materiales del ataque. En este marco, se confirmó que en 2024 Juan Pablo Torres ya había sido víctima de un ataque similar en el panteón privado Delta. En aquella oportunidad, varias personas resultaron heridas por los balazos.

Mientras la investigación avanza, en las redes sociales se multiplican las publicaciones que recuerdan a El Pipiz y piden justicia por su trágica muerte. El mundo del fisicoculturismo está de luto y sus familiares y seguidores esperan respuestas por parte de la Justicia.