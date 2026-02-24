VIDEO: Así fue la primera presentación de Héctor Zamorano en La Academia

Héctor Zamorano, el primer eliminado en la primera generación de La Academia, falleció este 24 de febrero de 2026. La noticia se confirmó en el programa Venga La Alegría y han comenzado a surgir algunas reacciones de sus excompañeros de reality, como Estrella y Wendolee. A casi 24 años de que se dio a conocer en televisión nacional, recordamos cómo fue su primera presentación.

Se ha confirmado muy poca información sobre el fallecimiento de Héctor Zamorano. Según declaró Wendolee para Ventaneando, "él estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció". Desde 2024 se sabía que el exparticipante de La Academia había sido diagnosticado con depresión.

Así anunciaron Flor Rubio y Ricardo Casares la muerte de Héctor Zamorano

Así fue la presentación de Héctor Zamorano en el primer concierto de La Academia

Este es el video donde puedes ver la presentación que Héctor Zamorano tuvo con Toñita en el primer concierto oficial de la primera generación de La Academia. En aquella ocasión interpretaron juntos "La vida es un carnaval".

Desafortunadamente, la interpretación de Héctor no convenció a los críticos de La Academia y el cantante quedó en riesgo de eliminación esa noche de 2002; también Wendolee y Laura Caro estuvieron cerca de salir, pero el voto del público decidió que Héctor regresara a casa.

Héctor solamente estuvo en un concierto porque fue el primer eliminado en la historia de esta competencia de canto. Sin embargo, dejó huella en el emblemático programa al igual que cada integrante de su generación. En este video puedes ver cómo se anunció la eliminación de Héctor y sus compañeros rompieron en llanto.

Héctor Zamorano participó también en el reality show Desafío de Estrellas, que reunía a diversos exalumnos de La Academia. En la primera edición del programa, llevada a cabo en 2003, el veracruzano quedó en décimo lugar de la competencia. Durante su participación interpretó temas como "Livin' la vida loca", "Es por ti", "Color esperanza", "Batido de coco" y "Todo a pulmón".