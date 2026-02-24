¿De qué murió Héctor Zamorano? “Estuvo sufriendo una enfermedad crónica”, esto declaró Wendolee, exalumna de La Academia

La noticia de la muerte de Héctor Zamorano se dio el día de hoy 24 de febrero, a través del programa matutino Venga La Alegría. Rápidamente la noticia llegó a redes sociales, pues Zamorano se convirtió en el primer eliminado en la historia de La Academia, después de haber participado en la primera generación en el 2002. Después de que se diera a conocer el fallecimiento el equipo de Ventaneando tuvo la oportunidad de contactarse con Estrella y Wendolee, ambas participantes de la generación de La Academia, y quien además eran cercanas a Héctor.

Linet Puente fue quien le preguntó a Estrella si tenía conocimiento de la causa de muerte de su excompañero y amigo, a lo que ella aclaró que "no, no lo sabemos, yo no he tenido contacto con su familia, lamentablemente no voy a poder ir, me encantaría estar con él y despedirlo, pero por lo que va a suceder en el país va a ser completamente imposible".

Sin embargo Wendolee era la persona más cercana a Héctor Zamorano y a su familia, por lo que durante la entrevista también se le preguntó si tenía algunos detalles de la razón de fallecimiento del exacadémico, a lo que ella respondió "con mucho respeto puedo solamente platicar que él estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció, pero como les digo lo importante es que estuvo rodeado de sus papás, su mamá y su papá estuvieron siempre con él acompañándolo, pero de repente es difícil".

Noticia en desarrollo.