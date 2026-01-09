Así luce Martha Higareda a semanas de haberse convertido en mamá de gemelas

Fue el 8 de diciembre el día que la actriz Martha Higareda anunció por medio de sus redes sociales que se convirtió en madre de dos pequeñas junto con su pareja, Lewis Howes, con quien se casó el 8 de febrero del 2025.

La también empresaria dejó sorprendidos a todos sus fanáticos y seguidores al compartir el día de ayer un carrete de fotos donde dejó ver que asistió a una alfombra roja a tan solo un mes de haber dado a luz, pero lo más increíble es que ella se ve fabulosa.

Martha Higareda asistió a una alfombra roja a un mes de haber dado a luz

Martha Higareda y Lewis Howes asistieron juntos al gran evento del que todo el mundo está hablando; la alfombra roja de Beast Games, donde varias celebridades se dieron cita para el estreno de la segunda temporada de la serie.

En el carrete de fotos que compartió la actriz, luce increíble y pareciera que nada en ella cambió, ya que se ve hermosa a tan solo semanas de haberse convertido en mamá de gemelas. Martha Higareda optó por llevar un outfit muy cómodo: pantalón formal negro, blusa blanca y blazer, además de lucir un clean look espectacular.

Los usuarios en redes sociales quedaron impactados, pues Higareda se ve fabulosa y le sienta muy bien la maternidad.

Martha Higareda y el cambio en su vida por la maternidad

Martha Higareda es una de las actrices que es fiel a su público y además le gusta compartir con ellos detalles de su vida personal, desde que empezó con su noviazgo con Lewis Howes, su boda y la noticia de su embarazo de gemelas.

Uno de los sueños más grandes de la actriz era convertirse en mamá, por lo que en esta nueva etapa de su vida ha compartido que lleva una vida llena de felicidad, amor y apoyo junto a su pareja y, aunque ha sido complicado ser madre de gemelas, disfruta de cada segundo y cada cambio.

Además de compartir momentos de su nuevo estilo de vida, ha dejado ver que el amor sigue presente entre ella y Lewis, pues juntos han sido un gran equipo para su etapa como padres.