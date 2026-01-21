Así luce Regina del Pilar Campos tras 20 años en la cárcel por haber cometido un homicidio

Corría el año 2006 cuando México quedó consternada luego de que Regina del Pilar Campos, fuera hallada culpable por los delitos de secuestro y homicidio en complicidad con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, que era su amante.

La mujer nunca fue parte del mundo del espectáculo, pero la noticia tomó más relevancia debido a que es la hija de la reconocida actriz Regina Torné. Tras ser encontrada culpable, Regina del Pilar Campos recibió la sentencia de 35 años de prisión .

¿Cómo luce Regina del Pilar Campos?

La cuenta de TikTok de Fer Phalf (@reasdeturquesa), también conocida como Reas de Turquesa, filtró imágenes recientes de la mujer que está cumpliendo su condena en el penal de mujeres de Santa Martha Acatitla. En las fotos se puede ver a la mujer sonriente realizando lo que serían actividades dentro del penal.

“Y miren, así luce actualmente Regina del Pilar, hija de la actriz Regina Torné y quien lleva 20 años en reclusión”, escribió Reas de Turquesa al difundir las imágenes.

Como era de esperarse comenzaron a surgir comentarios divididos entre los que se encontraba el de una supuesta parienta lejana de la víctima. Esta última fue quien considera que la condena no fue justa.

“La persona a la que desvivió era prima de mi prima y 35 años no son justos por la manera en que lo hicieron”, escribió una mujer de nombre Monse. En otro comentario realizado por una supuesta ex reclusa, decía “Yo estuve recluida unos meses, la conocí y puedo decir que es una buena persona, no sé si hizo lo que dijeron (jamás pregunté) solo sé que para mí es buena persona”.

¿Cuál fue el crimen de Regina del Pilar Campos?

Regina del Pilar Campos, hija de la actriz Regina Torné, fue encontrada culpable de los delitos de secuestro y homicidio en complicidad con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, un taxista con quien mantenía un romance.

Las investigaciones dicen que ambos hicieron un plan para asesinar a Maribel Flores Monroy, con quien el otro culpable estaba casado y tenía una hija de solo 6 años.Se sabe que la víctima volvió de dejar a su hija en la escuela y dentro de su casa encontró a Regina del Pilar en compañía de tres hombres. Esto se dio luego de meses de intimidaciones.

Los agresores atacaron a golpes a Maribel, luego la secuestraron y la asesinaron por asfixia. El cuerpo de la mujer fue quemado en la alcaldía Magdalena Contreras, pero vecinos dieron aviso a las autoridades tras ver la violenta escena del crimen y ella junto a uno de los culpables fueron detenidos por la policía.

