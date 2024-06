María: Tras las rejas. Maternidad en prisión

María tiene una relación tóxica con Cristóbal, con quien se va de fiesta con sus amigos. Cuando menos lo esperaba, María se da cuenta de que Cristóbal le está pasando su número a la mesera y ella se pone histérica; ambos tienen historial de ponerse locos siempre que toman alcohol y al otro día estar como si nada. María le pide las llaves del coche a su amiga, quien sería la conductora designada, para irse de la fiesta.

Lo Que Callamos Las Mujeres | María: Tras las rejas [VIDEO] María va a la cárcel luego de tener un accidente con su novio Cristóbal en una noche de copas, dejándolo en coma. María se convierte en madre tras las rejas.

Cristóbal trata de explicarle las cosas pero María no lo escucha, se sube al carro y cuando Cristóbal le ruega porque no se vaya, ella cierra la puerta del auto y arranca. La bufanda de Cristóbal queda atorada y al arrancarse María surge un accidente que hace Cristóbal se caiga y se golpee fuertemente en la cabeza. María no puede creer lo que acaba de pasar, de inmediato llora y pide ayuda pero lo único que hacen sus amigos es grabar. María es arrestada, Cristóbal ha quedado en coma.



María es ingresada a la cárcel, donde la visita su amiga Eréndira y le explica el estado de salud de Cristóbal. María argumenta que no hizo nada a propósito pero los padres de Cristóbal hacen todo lo posible porque María pague lo que hizo. Se da una sentencia, María tendrá que permanecer cinco años en la cárcel. Cuando le hacen los exámenes para ingresar, le informan que está embarazada, ella se queda sin palabras, no sabe qué hará con un bebé en la cárcel.





María por un momento piensa en sacar al bebé que está esperando, pero cuando le hacen un ultrasonido y le dicen los detalles de la criatura que espera, no se atreve y se detiene. En la cárcel conoce a una señora, Eréndira, quien la apoya mentalmente y le dice que será una buena madre. Además, le explica que en la cárcel es muy difícil tener un bebé y todos los detalles que eso conlleva.

María acaba de tener a su bebé, Martín, en condiciones que nunca esperó, ahora sufre porque en ocasiones no tiene leche para poder darle, pero como siempre su amiga Eréndira la apoya en todo lo que puede. Su bebé se enferma de fiebre cuando apenas tiene dos meses, María está desesperada y pide a gritos a los guardias que la apoyen. Ahora le informan que su bebé puede tener una grave enfermedad y decide hablarle a su madre para que se haga cargo del pequeño, pero su madre se niega.

Cristóbal comienza a tener algunos movimientos, parece que poco a poco comienza a reaccionar. María está desesperada, así que le habla a la madre de Cristóbal para hacerle saber que tiene un nieto y que necesita de su ayuda. Cristóbal intuye que algo está pasando, pero su madre se niega a contárselo.

Los padres de Cristóbal le exigen a María que les ceda los derechos de su hijo, pues argumentan que está mucho mejor con ellos y que necesita de su ayuda. María acepta por el bien del pequeño, pero eso la hace caer en una enorme depresión, tiene ganas de morirse, no le ve sentido a la vida ahora que no tiene a su hijo.

Cristóbal les pide a sus padres que le digan qué está pasando y le cuentan sobre el hijo que tuvo María. La madre de Cristóbal insiste en que María hizo que él se quedara en coma, pero él sabe que no fue así. Cristóbal decide ir a visitar a María en la cárcel, habla con ella y le dice que podrá ver a su bebé pero que tiene que prometerle que le echará ganas para poder salir de ahí.

María habla con Cristóbal y sus padres, quien prometen ayudarla hasta que salga de ahí. Después de 2 años de condena, María sale de la cárcel y puede ser libre y ver a su hijo. Cristóbal y María ahora se llevan bien y buscan lo mejor para el pequeño Martín.