Así luce el rostro de Lucerito Mijares tras someterse a una cirugía

En esta semana Lucerito Mijares generó una gran preocupación debido a que compartió un video en el que explicaba que tuvo que ser sometida a una cirugía. La cantante compartió cómo se encuentra actualmente.

Fue en un video de Instagram donde la joven explicó que le tuvieron que quitar las muelas del juicio pero se encuentra muy bien en la actualidad. Su mamá, la reconocida actriz Lucero , manifiesta que se encuentra en muy buen estado.

"Ahora sí ya me quitaron las muelas del juicio. Por si tenían el pendiente, me siento muy bien, estoy hablando super bien", explicó Lucerito.

¿Cómo se encuentra Lucerito Mijares?

Hace unos días que Lucerito Mijares comentó que se había sometido a una cirugía por las muelas del juicio, actualmente la joven está en el proceso de recuperación por lo que lo mostró en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram donde cuenta con más de un millón de seguidores, compartió que la recuperación va bastante bien. Así es que la cantante se grabó cantando a pesar de traer un aparato en su mandíbula. Sin embargo, los fans le dicen que luce bastante bien.

¿Quién es Lucerito Mijares?

El nombre completo de Lucerito Mijares, es Lucero Mijares Hogaza, es una joven cantante mexicana. La joven es hija de dos reconocidos artistas mexicanos, la cantante y actriz Lucero y el cantante Manuel Mijares. Desde pequeña ha mostrado interés y talento por la música, lo que la ha llevado a iniciar su propia carrera artística.

La cantante ha participado de conciertos junto a sus padres y ha destacado por su potente voz y carisma en el escenario. Por otra parte, también ha incursionado en el teatro musical, demostrando su versatilidad y pasión por las artes escénicas. Aunque pertenece a una familia famosa, ha buscado construir su propio camino en el mundo del espectáculo con esfuerzo y dedicación.

