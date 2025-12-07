Así presentó AimeP3 a su bebé por primera vez y todo se sale de control

Para muchos usuarios que viven navegando en las redes sociales, es usual que conozcan el nombre de AimeP3, una mujer que se hizo viral por todos los videos que subía y un poco de su día a día. Además de haberse envuelto en múltiples polémicas con su expareja.

Después de un fuerte huracán de sucesos, ahora su vida se establece, después de dar a luz a su primer hijo. Para sorpresa de todos, en su TikTok, por primera vez presentó a su bebé, generando todo tipo de reacciones. Así fue todo el suceso.

¿Cuándo nació el bebé de AimeP3?

Toda la euforia empezó cuando AimeP3 el 2 de diciembre del 2025 publicó un video en el que formalmente presenta por primera vez a su bebé, explicando que se llama Francisco Daniel y que nació el 29 de julio, donde vemos una serie de fotos del pequeño, mostrando cómo ha crecido en los últimos años. El padre es Héctor Loon.

Además, de explicar que nunca se imaginó tener un hijo, pero que ha sido algo que le ha cambiado toda la vida. Por otra parte, explica que el pequeño se encuentra muy sano y que es muy querido por todos sus seres queridos.

Al final vemos un pequeño video de la influencer con el menor. El video ya tiene 443.2 mil “me gusta”, y muchos comentarios que aplauden a la creadora de contenido, al resaltar que se ve muy bien el bebé, mientras otros tantos detallan el tierno aspecto que tiene.

¿Cómo se llama el exnovio de AimeP3?

Antes de que la influencer AimeP3 iniciara su nueva etapa al presentar por primera vez a su bebé, su nombre estuvo envuelto en el escándalo, en especial al terminar su relación con su expareja Eduardo, mejor conocido como Dado o Kbezuko en redes. Con quien durante algún tiempo estuvo casado por el civil.

Aunque se les veía muy juntos en redes sociales, la historia de amor terminó terriblemente, ya que hubo una infidelidad por parte de él, provocando fuertes discusiones y distanciamiento hasta generar su ruptura.