Montserrat Oliver destapa cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver, ha decidido hablar sobre el estado de salud de la querida Yolanda Andrade, tras haber informado que había estado hospitalizada por una recaída.

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre Yolanda Andrade?

Montserrat Oliver manifestó que Yolanda Andrade iba a realizar una presentación pública, pero al final no pudo darse debido a que su salud no se lo permitió.

“Qué gusto estar con ustedes otra vez. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Joe, como ya ven, pues no pudo venir, iba a venir, tenía toda la voluntad, pero otra vez no se sintió bien. Te mandamos un beso, Joe, te queremos mucho, mucho”,dijo Montserrat Oliver.

Esto no fue todo lo que dijo ya que también aprovechó para poder dar un emotivo mensaje sobre las fechas decembrina haciendo hincapié en la unión y el amor de los seres queridos de cada persona.

¿Cómo se encuentra Yolanda Andrade?

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Yolanda Andrade decidió cortar con las especulaciones y hablar sobre su hospitalización pero afortunadamente ya fue dada de alta.

Así también es que dijo que sus doctores le recomendaron que continúe con la recuperación en su casa y aseveró que continuará dando más detalles sobre su estado de salud.

"Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio", expresó Yolanda Andrade.

Teniendo esto en cuenta es que Yolanda aprovechó la situación de la publicación del Instagram, para poder agradecer a todos los que se han preocupado por ella y han estado al pendiente de su salud.

De esta manera es que se ha llevado un poco de tranquilidad a todos los fanáticos de que la famosa se encuentra en buen estado de salud pero tiene que seguir con las recomendaciones que le ha indicado el médico.

