Así ha sido el cambio de Gomita: cómo lucía antes y ahora

A lo largo de su historia que se ha compartido en televisión y hoy totalmente enfocada en las redes sociales, Gomita ha sufrido un cambio en todos los aspectos de su vida. En semanas recientes ha reflejado una proyección de su personalidad más enfocada a la reflexión e inclusive en el ámbito espiritual, se ha preocupado por su bienestar. Ante eso, este ha sido su recorrido que la tiene como una influencer totalmente reconocida en el ámbito digital.

¿Quién es Gomita y cómo ha sido su transformación con el paso de los años?

Araceli Ordaz es una joven de 31 años que inició su carrera artística como payasita en las plazas públicas. Ante eso, en un momento de su vida encontró la fama a través de la televisión, situación que le permitió encontrar su personalidad, la cual refleja a través de sus redes sociales.

Ella misma ha contado que se intervino con procedimientos estéticos al no sentirse bien con su cuerpo. Incluso, en un podcast con su hermano, declaró que se operaba para que su familia la cuidara… pues crecieron en un hogar con muchas complicaciones.

Hoy, parece que vive tranquila con todas las cosas buenas y malas que la fama trae consigo. Se le nota hablando con más calma en su corazón… incluso con más madurez. Esto, coincidiendo con el cambio de rutina que otras personas como su hermano (Lapizito), están concretando tras años de múltiples polémicas.

¿Gomita se convirtió a la religión cristiana?

Parece ser que sí, se presume que el cambio en su forma de ser y en muchas de sus convicciones se vieron transformadas por su adherencia al pensamiento cristiano evangélico. Ella compartió hace unos días el momento en el que se bautizó por esa iglesia, lo cual tiene un significado simbólico de un renacer. Ante eso, eso le generó diversas reacciones, que van desde quienes la apoyan… hasta quienes le critican ante este acontecimiento.