Gomita celebró su cumpleaños con una indirecta a Gala Montes

Los enfrentamientos entre los famosos no cesan en México pese al tiempo transcurrido. Algunas de las figuras de la televisión y de las redes sociales siguen generando controversia como Gala Montes y Gomita, que fueron noticia nuevamente.

¡Gala Montes tacha de abusiva y agresiva a su propia madre! [VIDEO] Gala Montes realizó un live hablando de los severos problemas que tiene con su madre. En el video explicó por qué decidió ya no estar junto a su mamá.

Tras haber sido participantes de un mismo programa, Araceli Ordaz (Gomita) recordó las críticas que recibió de Gala Montes y Karime Pindter por sus peticiones de cumpleaños en caso de celebrarlo ante las cámaras de televisión.

¿Qué digo Gomita de Gala Montes en su cumpleaños?

En la celebración de su cumpleaños N°31, Gomita, actriz y creadora de contenido en redes sociales, recordó las críticas de Gala Montes. La famosa, en un audio viralizado, había comentado: “Un pastel de la bandera de México… hazme el put* favor, que forma más cule* de querer llamar la atención”.

Gomita compartió a través de Instagram no solo cómo festejó este año su día, sino que también aprovechó la ocasión para recordar aquel momento donde se sintió atacada por Gala Montes y Karime Pindter.

Fiel a su estilo, no dudó en poner el audio de Gala Montes donde la criticaba y comentó: “No entendieron la vibra”. Frente a esta publicación, muchos internautas salieron a apoyarla, aunque otros la tildaron de “no soltar” lo que sucedió hace algunos meses.

¿Cómo celebró Gomita su cumpleaños?

Este año Gomita festejó su día acompañada de sus amigos y familiares. La creadora de contenidos celebró con decoración tricolor y un pastel con la Bandera de México, una clara respuesta a las críticas que sufrió el año pasado.

De esta manera, Gomita se mostró feliz y rodeada de sus familiares. En su cuenta personal de Instagram compartió uno de los momentos de su cumpleaños y dejó en claro que decide celebrar esta fecha tan importante como más le gusta, sin importar las opiniones de los demás, mucho menos la de Gala Montes.