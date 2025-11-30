Gomita comparte fotos exclusivas de cómo fue su bautizo

La influencer Gomita a dado mucho de qué hablar, en especial por las polémicas en las que se ha visto envuelta, desde sus participaciones en reconocidos realitys, hasta el cambio físico que ha presentado en los últimos meses, mostrando una silueta más delgada, sorprendiendo a todos los seguidores que ven sus redes sociales.

Recientemente, la personalidad de televisión sorprendió a todos al anunciar que se realizó un bautizo, en sus redes sociales ha compartido fotos exclusivas de la ceremonia y de todo lo que ha sentido al realizar el importante cambio, te contamos qué comentó al respecto.

¿Qué le pasó a Gomita?

En su cuenta oficial de Instagram, el 29 de noviembre del 2025, compartió una foto donde la vemos a ella junto a otras dos personas en lo que parece un estanque, la publicación del bautizo va acompañada de la canción “Llévame a la Cruz” de Majo y Dan.

Por otro lado, en sus historia, igualmente compartió fotos exclusivas donde muchas de ellas iban acompañadas de texto donde enaltece Dios se ha encargado de llenar cada vacío en ella, resaltando todo lo que ha vivido en el pasado y que ahora ha podido encontrar plenitud en su vida.

Dentro del bautizo, también estuvo presente su madre, en una imagen, Gomita le agradece por poder estar con ella ese momento tan importante, siendo un claro ejemplo que siempre van a estar juntas ante cualquier situación que se presente en su vida.

Por último, en los agradecimientos que ha tenido, en sus historias dio las gracias a sus fans quienes le enviaron mensajes de apoyo y cariño que han recibido sus fotos exclusivas, resaltando que se siente agradecida con ellos y con Dios. Además, de ser una decisión que le tomó mucho tiempo aceptar, pero ahora se siente tranquila y apoyada por sus seguidores.

¿Por qué le dicen Gomita?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, antes de ser la influencer de hoy, durante mucho tiempo trabajó en fiestas infantiles como payasita, pero fue en la Ciudad de México y en sus calles que obtuvo el famoso apodo que mantiene ahora; se menciona que se debía al aspecto físico que tenía.

Después pudo saltar a la televisión, logrando hacerse famosa y reconocida dentro de la farándula mexicana. Aunque han pasado los años, el público la sigue conociendo con el mismo apodo con el que inició su vida en las pantallas.