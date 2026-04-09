Día de audiencia de “El Patrón"; ESTO es lo que se sabe del caso de Alberto “N” tras su detención

El pasado lunes 06 de abril se dio a conocer que el ex luchador conocido como “El Patrón” había sido detenido por oficiales en su domicilio en el fraccionamiento Lomas del Tec en el estado de San Luis Potosí luego de que su esposa Mary Carmen denunciara un caso de presunta violencia familiar.

Esta noticia en seguida le dio la vuelta a todo México, pues con el paso de los años, Alberto “N” se había consolidado como uno de los luchadores más exitosos de las últimas décadas, incluso teniendo paso por varias de las empresas más grandes de este ámbito por todo el mundo y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social conocido como “El Penal de la Pila” tras haber cumplido 48 horas detenido.

¿Qué se sabe del caso de Albero “N”, “El Patrón”?

Desde la tarde del lunes Alberto “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y este miércoles se dio a conocer que el acusado ya se encontraba bajo la tutela de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde este jueves podría conocer la condena que le espera pues se estará llevando su audiencia inicial.

De momento no se sabe qué cargos se le relacionan, aunque se tiene el conocimiento en exclusiva de lo que ha sido este caso, pues Mary Carmen se había puesto en contacto con algunas figuras de Venga la Alegría, donde esta misma compartió que la familia de “El Patrón” había solicitado el “perdón”, sin embargo la presunta afectada no había decidido qué acciones tomar.

¿Cuánto tiempo podrá pasar Alberto “N”, “El Patrón” en la cárcel?

Recientemente la Fiscalía compartió un comunicado donde se detalló un poco más de lo que fue este episodio y se ha destacado que Alberto “N” fue encontrado en flagrancia, por lo que su culpabilidad estaría sujeta a la decisión de Mary Carmen.

En primeras instancias, se habla de que el ex luchador podría salir esta misma tarde si se le otorga “el perdón” o incluso pasar desde varios meses hasta una máxima de poco más de 20 años de cárcel, por lo que esta primera audiencia será bastante importante para conocer el futuro de “El Patrón”.

