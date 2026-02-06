Imelda Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de presuntamente abusar de su hermano Julián Figueroa

Las polémicas en torno a Imelda Tuñón no cesan y en las últimas horas un audio atribuido a la cantante volvió a revolucionar a las redes sociales. En el audio filtrado se escucha la voz de la actriz haciendo una fuerte acusación contra José Manuel Figueroa ya que lo señala como quien presuntamente abusó sexualmente de su hermano Julián Figueroa.

Aunque no se ha confirmado si el audio filtrado es verídico o una creación con Inteligencia Artificial, José Manuel Figueroa rompió el silencio y se refirió al tema. Lo cierto es que todas las miradas apuntan nuevamente a la viuda de Julián Figueroa y a las polémicas que sostiene con la familia de este.

¿Qué dice el audio atribuido a Imelda Tuñón?

Fue en un canal de YouTube que se filtró un audio que es atribuido a Imelda Tuñón y en el que se la escucha hacer referencia a un abuso sexual que habría sufrido su fallecido esposo Julián Figueroa. El relato precisa que la actriz habría estado hablando con su madre y que esta le dijo que le sorprendía que Maribel Guardia no hiciera nada tras lo que Julián le habría revelado.

“Me dijo ‘no me imagino que un hijo mío llegue y me diga mamá me violaron y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo viol# y que no haya hecho nada’”, se escucha en el audio que ganó lugar en otras plataformas digitales.

En otro fragmento del audio se escucha la voz de Imelda Tuñón decir: “Por no meterse en problemas con la familia se quedó callada. Protege al hombre que atacó a su hijo”.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre las acusaciones?

Mientras aún no se ha determinado la autenticidad del audio en cuestión, José Manuel Figueroa fue interrogado por el calibre del mismo y su respuesta fue tajante. “Muchas gracias por el interés, pero la verdad estar aclarando chismes no creo que me beneficie ni a vender boletos ni a vender discos”, sentenció el artista.

El cantante afirmó que no le interesa hablar del tema pero remarcó que “si es necesario, a lo mejor procedo legalmente”. De esta manera, José Manuel Figueroa dio por cerrado el tema, al menos en estas primeras horas tras la difusión del audio. Mientras, Imelda Tuñón ha preferido no expresarse al respecto por lo que la incertidumbre y expectativas se mantienen entre quienes siguen de cerca las polémicas que los tienen desde el 2023, cuando Julián Figueroa murió, como protagonistas.

Finalmente, la propia Imelda Tuñón acusó que dicha acusación es falsa, ya que el audio es inteligencia artificial.