Ex conductora de Ventaneando es hospiatalizada luego de una fuerte caída, este es su estado de salud; hoy 04 de marzo

Aurora Valle, una de las ex conductoras del programa de espectáculos más importante y reconocido de todo México, Ventaneando, fue hospitalizada debido a una caída que sufrió en el pasado, aquí te compartimos cuál es su estado de salud.

¿Por qué hospitalizaron a Aurora Valle?

La conductora Aurora Valle compartió en redes sociales que fue hospitalizada, esto debido a que en el pasado sufrió una fuerte caída que ahora le está ocasionando daños en las cervicales. Aurora compartió unas fotografías que sin duda causaron mucha preocupación ya que se puede observar ella de espaldas con una bata puesta y seis puntos delicados en el cuello; en la parte trasera. La imagen estuvo acompañada de las palabras: “Unos días en el hospital atendiendo a mis cervicales, todo bien y ya en casa gracias a Dios”.

Hasta el momento se desconoce cómo fue la caída y dónde ocurrió. Sin embargo, afortunadamente la conductora ya se encuentra mejor y en su casa, lo que ha tranquilizado a muchos de sus seguidores. Por ahora no se sabe cuál será el tratamiento que lleve a cabo, cuánto durará o si deberá volver al hospital para chequeos. La conductora agradeció todo el apoyo que ha recibido y a pesar de que se encuentra mejor compartió la imagen de un gran hematoma que tiene en el brazo debido a que la enfermera que le puso la intravenosa estaba un poco nerviosa pues no es normal tener dicho moretón, aunque el comentario que hizo fue con humor debido al emoji que colocó.

¿Qué figuras públicas han enviado mensajes a Aurora Valle luego de estar hospitalizada?

Diversas figuras públicas enviaron mensajes de amor y apoyo a la conductora como Pedro Sola, quién fue su compañero en Ventaneando ya que la actriz formó parte del programa desde 1997 hasta 2006. El reconocido conductor le escribió “Su Boris te amo”. Por su parte otras personalidades como Cynthia Urias, Belinda Urias, Héctor Suárez Gomís y Ana María Alvarado le desearon pronta recuperación.

Aurora Valle, conocida como “Boris” destacó por haber realizado la primera cobertura en vivo luego de la muerte de la cantante Celia Cruz, además fue quién apodo “Muñeco” a Daniel Bisogno.