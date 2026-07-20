Aylín Mujica despide a su hijo Mauro con un DESGARRADOR mensaje a cuatro días de su muerte: “Mi corazón sigue buscándote”

El pasado 16 de julio empezaron los rumores de la muerte de Mauro Menéndez; sin embargo, por varias horas todo fueron suposiciones, hasta que Osamu, padre de Mauro, confirmó el viernes 17 de julio que la noticia era verdad. Aylín Mujica se encontraba en medio de las grabaciones de un reality show, por lo que tuvo que dar una pausa al trabajo y trasladarse a Barbados para reconocer el cuerpo de su hijo.

"¡Mi corazón está devastado!”, Aylín Mujica y las celebridades que reaccionaron a la muerte del hijo de la actriz

Aylín Mujica despide a su hijo con un triste mensaje

Han pasado 4 días de la muerte de Mauro Menéndez, mismos en que Aylín Mujica ha posteado en su cuenta de Instagram varios momentos que pasó con su hijo, desde viajes, cenas familiares, navidad y mucho más. La actriz y conductora publicó hace un par de horas un mensaje donde despide y a la vez recuerda a su hijo mayor:

"Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad. Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante. Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele. Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera. Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro".

En el carrete de fotos Aylín deja ver que Mauro tenía una gran pasión por la música.

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Se ha informado que Mauro Menéndez tenía un cuadro severo de neumonía y su mamá, Aylín Mujica, le había recomendado guardar reposo y no viajar; sin embargo, el joven decidió ir a Barbados para un partido de béisbol, pero poco después su salud empeoró y lamentablemente sufrió un infarto.

Varias personalidades de la farándula se han conmovido con la noticia de la muerte de Mauro y se unieron a la pena de Aylín dejándole varios mensajes de amor y apoyo, donde uno de los que más destaca es el de Maribel Guardia, quien hace a 3 años también vivió la pérdida de un hijo.