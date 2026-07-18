Aylín Mújica ya reconoció el cuerpo de su hijo; sus restos serán repatriados este fin de semana: “Llegó a Barbados para poder llevárselo”

Este viernes, 17 de julio, se dio a conocer la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mújica y Osamu Menéndez. El DJ y productor musical perdió la vida a los 30 años en Barbados, tras sufrir complicaciones derivadas de un severo cuadro de neumonía. Tras confirmarse su lamentable deceso, la actriz y conductora de televisión viajó al Caribe para reconocer el cuerpo y repatriar los restos, así lo confirmó la periodista Mandy Fridmann.

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Aylín Mújica repatriará los restos de Mauro este fin de semana

A través de una reciente entrevista, Mandy Fridmann confirmó que Aylín Mújica ya se encuentra en Barbados, donde pudo reconocer el cuerpo de su hijo, el DJ Maahez, y comenzar con el debido papeleo para repatriar los restos a Miami, Florida, donde la familia reside actualmente.

“Llegó a Barbados, para reconocer el cuerpo de su hijo y poder conocer los detalles y poder llevárselo”, explicó la periodista. “Aylín ya reconoció el cuerpo de su hijo, ya está con su hijo (...) Va a poder repatriar el cuerpo del joven este fin de semana”; agregó.

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mújica?

Mauro Menéndez falleció la noche del jueves, 16 de julio, tras complicaciones derivadas de un severo cuadro de neumonía. El productor musical se encontraba en Barbados, a donde viajó para disfrutar de un partido de béisbol, pese a que su madre le advirtió no hacerlo y guardar reposo. Tras el juego, la salud de Maahez empeoró y sufrió un infarto.

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Aylín Mújica despide a su hijo con desgarrador mensaje: “Mi corazón está devastado”

A través de sus redes sociales, Aylín dedicó un último mensaje de despedida a su hijo, en compañía de diversas postales del joven productor en solitario, así como algunos momentos en familia:

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro”, escribió la estrella de televisión. “Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida mi Mau querido”, agregó.

Descanse en paz, Mauro Menéndez.