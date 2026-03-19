OFICIAL: Azul Guaita y Andrés Baida confirman su noviazgo tras éxito en “Como Agua Para Chocolate”

Tras varias especulaciones de una supuesta relación amorosa entre los actores Azul Guaita y Andrés Baida, este jueves 19 de marzo 2026, al fin se confirmó que mantienen un noviazgo, lo que ha provocado que fans ya los señalan como una de las parejas favoritas dentro del mundo del entretenimiento en el país.

La noticia fue revelada por los actores a través de sus cuentas de Instagram y mediante entrevista a medios, en redes se compartieron varias imágenes donde han pasado momentos personales y las cuales se han hecho virales entre fans.

De acuerdo con fans, el romance que se plasmó dentro de la serie donde comparten créditos en “Como agua para chocolate”, ya se podía percibir la química y complicidad que mantenían por lo que siempre se especuló que existía atracción entre ellos dos.

¿Cómo fue la cercanía entre Azul Guaita y Andrés Baida?

La participación de Azul Guaita y Andrés Baida en la serie producida por HBO que se basó en la reconocida obra literaria, acercó más allá de la pantalla a la joven pareja, ya que desde el trabajo, convivencia, promocionales se veía esa atracción.

También este proyecto marcó un punto importante en las carreras de los dos actores, debido a que ya los posicionó como los rostros clave de una nueva generación de actores. Sin duda, su historia continuará dando de qué hablar tanto dentro como fuera de la pantalla.

|Captura de pantalla

¿Quiénes son Azul Guaita y Andrés Baida?

Azul Guaita es una actriz mexicana que ha destacado por sus proyectos en televisión y plataformas digitales donde ganó popularidad al ser parte de producciones juveniles por lo que si presencia y talento la han convertido en una de las figuras emergentes más importantes de su generación

Por su parte, Andrés Baida, es un actor mexicano-estadounidense de origen texano, ha consolidado su carrera artística gracias a su participación en series y telenovelas entre los títulos que más destacan son: "Los elegidos en 2019", "Mi secreto 2022" y actualmente "Como agua para chocolate" donde interpretó a Pedro Muzquiz, en este proyecto trabajó con la reconocida actriz mexicana Salma Hayek.