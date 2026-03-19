¿Desapareció Kika Edgar? Esto es lo que se sabe de la cantante hoy 19 de marzo de 2026

En las últimas horas el nombre de la cantante y actriz Kika Edgar ha sido de lo mas buscado dentro de las redes sociales y la web aparentemente por su supuesta desaparición lo que ha preocupado a sus fans y seguidores, sin embargo, esto se trataría de una noticia falsa generada con Inteligencia Artificial.

Tras la preocupante noticia, Kika Edgar publicó un video en Tiktok reaccionando a la información mal intencionada, y aunque no mencionó ni una palabra si dejo ver que se encuentra estable y continúa con su vida normal, tanto personal como laboral.

¿Cómo es el video donde se anuncia la desaparición de Kika Edgar?

El video que ha causado preocupación muestra a la presentadora Galilea Montijo expresando que se encuentran “muy tristes por la actriz y nuestra compañera”, después de estas palabras comienza una narración donde se asegura que la originaria de Ciudad Madero atraviesa un momento complicado ya que sufre “violencia doméstica” y actualmente se encuentra en una etapa dolorosa por lo que ahora lleva 48 horas desaparecida

Aunque Kika siempre ha mostrado fortaleza frente a las adversidades esta vez la situación parece haberla dejado vulnerable y sin fuerzas, tanto así que desconocen su paradero.

Después de esta declaración se revela que aparentemente la cantante se comunicó con un familiar para informarle que ha decidido mantenerse lejos de los reflectores concentrándose únicamente en el apoyo de su familia y evitaría dar cualquier tipo de declaración pública.

¿Cómo reaccionó Kika Edgar a su supuesta desaparición?

Como lo mencionamos anteriormente, la actriz no dijo ninguna palabra pero al ver la noticia falsa reaccionaba a través de gestos y expresiones dejando en claro que hasta “ella misma se preocupo y sorprendió por lo que atravesaba”.

En las imágenes que han causado risas por su reacción con humor se logra ver que Edgar está en un estudio de grabación acompañado con su equipo de trabajo.

¿Quién es Kika Edgar y dónde ha destacado?

Kika Edgar es una reconocida actriz y cantante mexicana con una sólida trayectoria en televisión, teatro musical y música. Debido a su versatilidad y participación en importantes producciones teatrales como: Cabaret y Mamma Mía! y su fuerza vocal la han colocado como una gran artista dentro del entretenimiento en México.