Asesinan a Luder Quiñones, ex integrante de Grupo Niche

Tras horas de confirmación de información y rumores que siguen circulando alrededor, el percusionista y timbalero Luder Quiñones es confirmado como fallecido. En Colombia la noticia transcurrió de manera intensa y en estos momentos la policía sigue con las investigaciones correspondientes. Todo indica que fue un intento de asalto al que el músico se resistió. A continuación están los detalles.

¡Son igualitos! Jorge Salinas presenta ante los medios a su hijo Santi

¿Cómo murió el músico Luder Quiñones?

Los grandes exponentes de la música colombiana le vieron a este hombre como el mejor de todos en las percusiones. Con amplia experiencia en grupo de alto calibre en ritmos como la salsa, Luder era querido y respetado en la escena. Lamentablemente el hombre nacido en 1974 fue asesinado en un intento de asalto.

Con 52 años cumplidos, el timbalero estaba en las calles de Calí en su natal Colombia, cuando intentaron asaltarle para quitarle una cadena de oro que traía en el cuello. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo en la noche sudamericana. Sin embargo, el músico opuso resistencia y recibió disparos de parte de los maleantes.

Los agresores huyeron de la escena, mientras que Luder Quiñones fue traslado al hospital, esto junto con su esposa, que también recibió impactos de bala. Ambos llegaron a la Clínica Colombia a la zona de urgencias y lamentablemente el cuerpo del hombre no soportó pues recibió cinco disparos en la zona del abdomen.

#luto #hermanoslebron🇵🇷 #justicia #cali ♬ Épico - The Best Cat @loquepalmirave La reciente muerte de Luder “Junior” Quiñónez Echeverry, integrante de la orquesta de Willy García, sigue generando reacciones en el mundo musical. Tras lo ocurrido, Ángel Lebrón, reconocido líder de La Orquesta de Los Hermanos Lebrón, alzó su voz para exigir acciones contundentes frente a la creciente inseguridad en la ciudad. El artista hizo un llamado directo al alcalde Alejandro Eder, pidiendo medidas urgentes que permitan frenar la violencia que hoy golpea a Cali y enluta a la cultura salsera. #salsa

¿Quién es Juder Quiñones, músico asesinado en marzo de 2026?

Con una relación íntima hacia la música, el nacido en Cali incursionó en un grupo musical desde los 9 años con La Orquesta La Suprema Corte. Allí inició su trayecto con el timbal y poco a poco se convirtió en uno de los elementos más codiciados por su talento con las percusiones. Por ello, las muestras de cariño se han manifestado en redes sociales, donde hoy se sigue orando por la salud de su esposa.

La mujer continúa con su debida hospitalización, esto al recibir disparos en la pierna. Por ello, los fanáticos de la música lamentan el trágico final de un destacado músico de la escena sudamericana-colombiana.