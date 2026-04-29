5 plantas para colocar en puntos específicos de tu casa para evitar la envidia y todo tipo de brujería

De acuerdo con el Feng Shui, existen 5 plantas que alejan las malas energías, la envidia y sobre todo, cualquier tipo de brujería; mismas que debes colocar en puntos específicos de tu casa, esto con el objetivo de alejar a las personas que no te tengan buenas intenciones o te manden pensamientos negativos.

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5 plantas que debes tener en tu casa para alejar envidias y brujería

Aloe Vera

La primera planta que debes tener en tu casa para alejar las malas energías, la envidia y todo tipo de brujería es el Alore Vera; esta es conocida por alejar la carencia y atraer la prosperidad, así como la buena suerte a tu vida y sobre todo, absorbe la energía negativa; algunos expertos del Feng Shui señalan que, esta planta debe ser colocada en la entrada de tu hogar para evitar que las personas con malas intenciones se acerquen a tu inmueble.

|Foto de ROCKETMANN TEAM

Eucalipto

Otra de las plantas que se recomienda tener en tu casa es el Eucalipto, la cual funciona para llamar a la prosperidad y sobre todo a conciliar el sueño, pero de igual forma libera los espacios de las energías pesadas, envidias y brujería.

|Foto de Polina Tankilevitch

Lavanda

La Lavanda es una de las plantas que ayuda neutralizar todo tipo de energías en cualquier espacio de tu casa, por lo que, se puede poner en la mesa de tu hogar, en la entrada o cerca de tu cama; estas flores reducen el estrés y la ansiedad, sensación que se relaciona con el miedo a que pasará algo malo en el futuro, lo cual se resume en temor, estas emociones bajan tu vibración.

|Foto de Pixabay

Romero

El Romero es una de las plantas que se recomienda tener en el hogar para que se vayan las personas que te tengan mala energía o envidia; además es una de las hierbas aromáticas que más se ocupan en la cocina, por lo que, una ramita la puedes llevar contigo en tu cartera, auto u otro espacio, así mismo se puede colocar en cualquier espacio de tu hogar.

|Foto de Nikolett Emmert

Tomillo

Terminamos con el Tomillo, es una de las plantas más purificadoras, de acuerdo con los expertos del Feng Shui, con esta flor se evita las pesadillas; se recomienda tenerla en casa para una mayor protección en tu casa y sobre todo de tus integrantes.