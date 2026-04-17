Balean a chofer de Sarah Bustani, muy cerca de su boutique. Esto se sabe sobre el atentado; ¿iban contra la ex de Eugenio Derbez?

Durante la tarde del 16 de abril se registró un ataque armado en la colonia Granjas México, en la Ciudad de México. Según diversos reportes, la víctima sería un chofer que trabaja para la empresa de moda de Sarah Bustani, reconocida diseñadora mexicana.

Al momento NO se ha dado algún indicativo de que el ataque estuviera directamente relacionado con Bustani, y ella tampoco se ha manifestado sobre el incidente. Su última publicación en Instagram se hizo el mismo 16 de abril y trata sobre su trabajo; sin embargo, la diseñadora desactivó la sección de comentarios.

Se sabe que fueron dos personas quienes atacaron directamente al chofer de 52 años, quien presuntamente trabajaría para Sarah Bustani y estaba a bordo de una camioneta con placas del estado de Morelos. Los agresores se desplazaron en moto y posteriormente abandonaron los vehículos afuera de la estación de metro Ciudad Deportiva.

Se registraron afectaciones en el interior de la Línea 9 del Metro, debido a una movilización que tenía por objetivo la búsqueda de los responsables del ataque al chofer. "No se registraron detonaciones dentro del sistema", anunció la cuenta oficial del Metro en X. "Se realizaron maniobras de revisión bajo protocolo de seguridad, lo que generó afectaciones momentáneas".

El chofer fue llevado al hospital, de acuerdo con Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ya se investiga el incidente. Este último ocurrió muy cerca de la boutique perteneciente a Sarah Bustani.

Quién es Sarah Bustani

Desde hace más de 3 décadas Sarah Bustani ha sido una de las diseñadoras mexicanas más conocidas, tanto por la amplia presencia de su marca en tiendas departamentales de todo el país como por sus diversas apariciones en programas de televisión. A finales de los noventa también fue una figura mediática por su relación con el comediante Eugenio Derbez.

Actualmente Sarah Bustani tiene diversas líneas de ropa que van de lo casual a formal y se centran principalmente en mujeres adultas. En su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 100 mil seguidores, da consejos sobre moda y estilo al vestir.