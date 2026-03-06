Banda Los Recoditos decidió hacer esto con su vocalista acusado de violencia familiar

Banda Los Recoditos está en el ojo del huracán y es que su vocalista, Rafael González, fue denunciado públicamente por su esposa de violencia familiar, por lo que la agrupación ya tomó cartas en el asunto ante la presión mediática, ya que varios videos de Fernanda Arredondo, supuestamente golpeada, inundaron las redes sociales.

La banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, decidió suspender temporalmente a su vocalista, a fin de que pueda esclarecer los hechos por los cuales los acusan, que según Arredondo, son por agresiones físicas y psicológicas. Conoce la vez que Rafa fue golpeado por un indigente mientras cantaba por las calles.

Rafa González fue suspendido temporalmente de la agrupación mazatleca.|Banda Los Recoditos

“De común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta. Por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso, nos mantendremos prudentes mientras se esclarecen los hechos”, informó la agrupación mazatleca a través de un comunicado”.

El recuento de por qué acusan al vocalista de Los Recoditos de violencia familiar

En los últimos días se hizo viral un video en donde Fernanda Arredondo, esposa de Rafa González, aparece arriba de una camioneta con la cara hinchada y llena de moretones, mientras acusa al vocalista de Los Recoditos de ser el responsable de golpearla.

La supuesta evidencia se la compartió a una de sus amigas y fue subida a las redes sociales. Posteriormente, Arredondo sacó otro video en el que compartió que en los 10 años de matrimonio con Rafa ha sido víctima de agresiones físicas.

Asimismo, Fernanda aseveró que los altos mandos de la Banda Los Recoditos se acercaron a ella para que parara con las denuncias contra su vocalista, por lo que, si le llega a pasar algo, responsabiliza totalmente al que todavía es su esposo.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce si la agrupación de Mazatlán integrará a otro vocalista para cumplir con sus próximas presentaciones o Yeipi, su otro cantante, tomará la batuta y sacará a flote el barco mientras se esclarecen los hechos de Rafa.