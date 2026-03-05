Vocalista de Los Recoditos es ACUSADO de presunta agresión por su esposa: “Mira cómo me tiene”

Fernanda Redondo pareja de Rafa González integrante y vocalista de la banda regional mexicano Los Recoditos lo denunció públicamente de agresión física, emocional y psicológica por lo que lo señaló como responsable si le llega a pasar algo a ella.

A través de redes sociales Redondo subió primero un video donde se le ve arriba del carro como copiloto donde se encuentra manejando su pareja, inmediatamente ella empieza a grabarse con el rostro hinchado y lleno de moretones: “Amiga guárdame este video, mira cómo me tiene”, expresó en el clip.

Tras darse a conocer esta denuncia, más tarde salió a expresar que ha sido víctima de agresiones por parte de su pareja sentimental y que recientemente la habría agredido con golpes y un objeto punzocortante.

Asimismo indicó que tras alzar la voz personal del grupo se acercaron a ella para parar las denuncias y que en dado caso que le llegue a pasar algo hace responsable a Rafael: “Quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega pasar es por el y nada más”.