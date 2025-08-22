Bárbara de Regil se lastimó jugando a las “fuercitas"; video se hace viral

Fiel a su estilo, Bárbara de Regil generó contenido viral para sus seguidores, en esta ocasión midiendo su fuerza ante miembros de su staff de la serie donde se encuentra grabando. El video recibió buenos comentarios (en su mayoría) de parte de sus fanáticos y gente de fuera, pues en el video se ve a la actriz compitiendo de tú a tú… contra un hombre que tiene un peculiar apodo.

¿Bárbara de Regil se lastimó jugando a las “fuercitas”?

La modelo y actriz mexicana se colocó entre los videos interesantes de las horas recientes. En esta pieza compartida en sus redes sociales se ve cómo desde su llegada al set donde se encuentra grabando quiso competir en una prueba de fuerza. Allí, el oponente que se concretó fue alguien a quien le dicen Bam-Bam, que según todo el equipo de producción era el más fuerte de los presentes.

Este hombre se observa en el video con una evidente fortaleza física, aunque Bárbara se caracteriza por ser una persona dedicada al cuidado de su cuerpo con el ejercicio. Pero sin más preámbulo, comenzaron la prueba y se “arregló” un empate. Al final Bam Bam, según argumentan muchos usuarios de las redes sociales, claramente no quiso vencer a la actriz. Y se percibe que De Regil nunca pudo vencer al hombre elegido para la prueba del día, pero sin mayor contratiempo.

¿Por qué la gente se alarmó por una posible lesión de Bárbara de Regil?

Ella misma jugó con ese tema, pues dado que invirtió todas sus fuerzas disponibles para tratar de derrotar a este compañero de labores artísticas, indicó que si continuaba realmente se iba lastimar. “Dios solo sabe quién hubiera ganado, pero lo que seguía era dislocarme el hombro”. Pero no se reporta ninguna situación desfavorable para la salud de la influencer-actriz de 38 años.

