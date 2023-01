VIDEO: Chef Pablo Albuerne se dislocó el hombro en programa en vivo.

MasterChef Celebrity llegó a su fin dejando a Ricardo Peralta como su gran vencedor; sin embargo, a lo largo de la temporada pudimos conocer a otras grandes celebridades. Una de ellas es el chef Pablo Albuerne, quien se ganó el cariño de los fans de la Cocina Más Famosa de México con su sentido del humor y personalidad.

Ep 29 El Chef Pablo a Macky “A mí me daba igual. Es terca, yo doble terco” | De lo que UNO se entera

¿Qué le pasó al Chef Pablo Albuerne? El famoso chef español encendió las alarmas luego de protagonizar un angustiante y doloroso momento en pleno programa en vivo después de que se le dislocara el hombro tras hacer un movimiento repentino.

Los hechos ocurrieron en el show Zapeando, presentado por Dani Mateo y donde se habla de las noticias del día pero con una pisca de humor. El chef Pablo Albuerne estuvo como invitado y fue ahí donde se le dislocó el hombro.

El momento quedó registrado en video y, aunque en un principio se pensó que se trató de una broma, no lo fue, por lo que se levantó de su asiento y trató de acomodarlo apoyándose contra una silla.

La situación dejó atónitos a los conductores del programa, pues no supieron cómo reaccionar tras el grito de “¡Ah, se me ha salido el hombro!”, del chef Pablo, quien decidió salir del foro para acomodar su hombro luego de los intentos fallidos.

“Es verdad, es verdad y no puedo continuar”, fueron sus palabras previas a abandonar el foro.

¿Cómo está el chef Pablo?

Luego de un rato el equipo del programa informó que los médicos habían podido colocarle el hombro y que este ya podía regresar. “Han logrado arreglar el hombro y vuelve a estar con nosotros”, explicó Mateo.

Luego de incorporarse a la mesa, el chef Pablo Albuerne explicó que se trataba de un problema que llevaba arrastrando desde hace ya tiempo y que no era la primera vez que le pasaba algo similar. “Se me sale y me lo vuelvo a colocar, pero sí está complicado, tengo que hacer un McGyver… Me tenía que haber operado el hombro antes de irme a México”.

Posteriormente, el chef Pablo Albuerne recurrió a su cuenta de Twitter para hablar de lo sucedido y confirmar que se encontraba bien: “Cositas del directo!! Estoy bien”, escribió en una publicación que acompañó con el video de lo sucedido.