Cómo preparar una tabla de quesos y charcutería para ver el domingo de eliminación de MasterChef 24/7

Una de las preparaciones que mejor demuestra la capacidad de un cocinero para balancear texturas, colores y contrastes es la clásica tabla de quesos y embutidos. Lejos de ser una simple botana improvisada, el montaje de estos elementos requiere una selección meticulosa y un entendimiento profundo del producto para lograr una experiencia gastronómica digna de la alta competencia televisiva.

¿Qué es la charcutería?

Para armar una tabla de quesos y charcutería perfecta con nivel profesional, el primer paso es comprender el origen de los insumos. Según Larousse Cocina, la charcutería es el término técnico que designa al conjunto de productos transformados a base de carne y despojos de una amplia variedad de animales, que incluyen el cerdo, ave, caza, ternera, res y cordero. Curiosamente, la palabra también denomina al establecimiento especializado donde se venden estas joyas culinarias.

Históricamente, las múltiples preparaciones de la charcutería han sido especialidades regionales fuertemente arraigadas a la tradición. Entre los elementos más destacados que se pueden incorporar en una estación de cocina se encuentran:

Embutidos y piezas curadas: Salazones, salchichas, salchichones, jamones y embutidos tradicionales.

Salazones, salchichas, salchichones, jamones y embutidos tradicionales. Preparaciones complejas: Patés, rillettes, andouilles, morcillas, carne de salchicha y galantinas.



La gran mayoría de estos productos se basan en los antiguos procedimientos de la salazón y del ahumado, técnicas que aportan notas profundas a cualquier degustación.

Ingredientes para preparar una tabla de quesos y charcutería para ver MasterChef 24/7

El diccionario gastronómico recomienda las siguientes porciones para tu tabla de quesos.

80 g de lomo embuchado

80 g de chorizo de Pamplona

80 g de salami

100 g de queso Chihuahua, en cubos

100 g de queso cotija, en trozos

100 g de queso de cabra fresco

80 g de ate de guayaba, en cubos

100 g de fresas, partidas por la mitad

100 g de manzana verde, en rebanadas

50 g de arándanos deshidratados

50 g de nuez pecana

50 g de nuez de la India

100 g de galletas integrales, una baguette, 1 tostada y rebanada 50 g de miel de abeja

