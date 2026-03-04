¿Bebeshita y Jorge Losa están en la mira por el fraude denunciado por Sandra Echeverría? Esto es lo que se sabe de su supuesto vínculo

En medio de la controversia por el fraude millonario que denunció la actriz Sandra Echeverría comenzaron a circular diversas versiones donde se señalaba a La Bebeshita y Jorge Losa como presuntos cómplices de la estafa, sin embargo, fue desmentida esta versión por el periodista Gabriel Cuevas.

De acuerdo con versiones de Gabo todo se salió de contexto luego de que recientemente tocará este tema e indicará que mencionó los nombres de los influencers debido a que están relacionados laboralmente con Pietro TV,( plataforma donde están relacionadas tres personas involucradas en el fraude hacia la actriz, asimismo, en sus instalaciones se realizó la detención de dos de ellos).

"Ellos no tiene que ver con el fraude, ellos son empleados de una plataforma, Pietro TV, y esta plataforma lo que es un hecho es que en días pasados es que tres de los nombres que Sandra Echeverría denunció aparecieron relacionados a este lugar", expresó el periodista.

Hasta el momento, no existe información oficial que vincule judicialmente a ninguno de los artistas con la investigación en curso.

¿Qué está pasando con Sandra Echeverría y los fraudes de los que fue víctima?

Las alarmas se encendieron luego de que recientemente la cantante Echeverría denunciara públicamente a través de sus redes sociales que fue víctima de fraude tras invertir en la empresa Metaxchange Capital, asimismo, señaló que esta inversión hizo que perdiera todo su patrimonio y que en el mismo caso se encontraban miles de personas.

Según lo declarado por la actriz, la empresa ofrecía rendimientos superiores a los del sistema bancario tradicional, sin embargo, con el tiempo los pagos comenzaron a retrasarse hasta suspenderse por completo, provocando que los inversionistas entre ellos ella misma levantaran denuncias ante las autoridades del país.

¿Qué se sabe del caso Metaxchange Capital y Sandra Echeverría?

De acuerdo con información oficial, al menos dos personas identificadas como Patrick “N” y Mariana “N” fueron detenidas y vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de fraude. Además, se reportó que otra persona involucrada en el caso se encuentra actualmente como prófuga.