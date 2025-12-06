Ángela Aguilar ROMPE el silencio sobre los ataques a su relación con Christian Nodal y deja fríos a sus detractores: “Nadie pensó que lo haríamos”

Como parte de su más reciente gira por Estados Unidos, Libre Corazón 2025, Ángela Aguilar ofreció una entrevista para Los Angeles Times. Si bien la cantante habló sobre su carrera y proyectos profesionales, también abordó el tema de su matrimonio con Christian Nodal, con quien cumplió un año de casada el pasado mes de julio, aunque “nadie pensó” que lo harían, según reveló la intérprete del regional mexicano.

“[Nos ha ido] muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos [años]. Y los que vengan, si Dios quiere”, aseguró la oriunda de Los Angeles, California, para después revelar algunos fundamentos básicos para un buen matrimonio: perspectiva, solidaridad y apoyo mutuo. “Creo que de eso se trata un matrimonio, nada más que el nuestro pues está enfrente de muchas cámaras. Hay que ser solidarios con tu pareja y tratar de hacer lo mejor que puedas para poder apoyarlos en la forma que puedas”.

Ángela Aguilar vs. el hate en redes sociales por su relación con Christian Nodal: “No sé si lo he sabido manejar”

En la misma entrevista, Ángela mencionó que tiene una relación de “amor-odio” con las redes sociales, en la que trata de no tomarse tan a pecho todo lo que dicen de ella, pues eso no define quién es como persona. En este sentido, la joven mencionó que el tema de la salud mental también es de suma importancia, por lo que ha buscado ayuda psicológica para hacer frente a situaciones complejas, como las críticas y el hate que día a día acechan su relación.

“No sé si lo he sabido manejar. Para mí es muy importante la salud mental. Creo que también es muy importante no creerte tanto todo. Y no ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante”, señaló. “Obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda”, añadió la joven, quien aprovechó su discurso para enviar un mensaje a todas las mujeres: “Son demasiado valiosas, por encima de lo que dice la gente, por encima de lo que el mundo puede creer”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casarán por la iglesia: esto se sabe de su boda religiosa

Las declaraciones de Ángela llegan semanas después de que se diera a conocer que la pareja celebrará una segunda boda en mayo de 2026, en Zacatecas. A diferencia de la que tuvo lugar en Roma en 2024, que fue la unión por lo civil, la próxima será la boda religiosa, por lo que se espera una gran celebración en alguna de las iglesias más famosas del estado, como podría ser la Catedral Basílica de la Asunción de María, toda una joya del barroco mexicano.