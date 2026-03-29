Belinda causa revuelo tras “asaltar” transporte público: “ya se la saben carteras y celulares”

En las últimas horas el nombre de la cantante Belinda ha invadido las redes sociales luego de que protagonizara un asalto en un camión de transporte público en plenas calles de la Ciudad de México.

Tras concluir su estadía en España debido a proyectos laborales, Belinda regresó a México y qué mejor manera de hacerlo al interpretar la noche de este sábado un humorístico asalto cuando se encontraba con su equipo de trabajo. De acuerdo con las imágenes que se viralizaron la cantante decidió soltar frases donde pedía las carteras de “los pasajeros”.

"Ya se la saben, carteras y celulares", expresó la cantante mientras caminaba por el pasillo del transporte y pedía las carteras, hasta carteras de una lujosa marca, ante esta actuación solo se escuchan risas de los asistentes mientras entregaban sus “objetos de valor”.

Lejos de tratarse de un delito real, todo fue una actuación improvisada que rápidamente se volvió viral por lo inesperado, divertido y glamouroso, ya que Belinda portaba un vestido dorado, joyas y un cabello perfectamente estilizado.

Se sube al transporte… ¡y se roba las risas! 😂#Belinda sorprendió a todos al subirse a un camión y meterse de lleno en personaje, soltando el clásico: “¡Ya se la saben, carteras y celulares!”



Lo hizo imitando el tono y estilo de #DanielaLevy, personaje de la serie #Mentiras pic.twitter.com/DTVZDLfm8z — Jimena Mora * (@JimePmora) March 29, 2026

¿Por qué Belinda y Los Ángeles Azules grabaron en calles de la CDMX?

La aparición de Belinda lejos del gracioso momento que vivió, coincide con el ámbito futbolero por el partido de México vs Portugal, encuentro al que asistió con la playera de la Selección Mexicana. Asimismo, tendrá gran participación dentro de la gran fiesta futbolera debido a que interpretará una canción durante la fiebre del Mundial.

Recientemente se dio a conocer que Los Ángeles Azules junto con Belinda estarían trabajando para realizar una canción y video musical para el Mundial 2026, hasta el momento, esta fusión ya genera grandes expectativas entre el público y los fans de cada artista ya que se combina, pop, cumbia y futbol.

Aunque no se han revelado más detalles del lanzamiento, la colaboración ya es considerada una de las más llamativas del año dentro de la música latina, ya que sería otra fusión de estos artistas y se espera que supere el éxito y popularidad de “Amor a segunda vista”.

Belinda junto a Los Ángeles Azules grabando el video musical de su próxima colaboración. 🇲🇽 pic.twitter.com/rz75CdTYVw — Belinda Access (@BelindaAccess) March 29, 2026