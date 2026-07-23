Los imanes son de los accesorios predilectos para poner en el refrigerador y forman parte de las manualidades más populares y sencillas de hacer, ya que requieren de pocos materiales y se pueden hacer con bajo presupuesto. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas inspiradas en los Saja Boys de KPop Demon Hunters, temática que puedes usar para festejar la fiesta de cumpleaños de tu hijo con estas piñatas.

Los Saja Boys son la banda virtual de KPop que son los principales rivales de Las Guerreras en la película animada KPop Demon Hunters, la cual ha cautivado tanto a niños como a adultos, los cuales pueden personalizar una funda para tablet desde la comodidad de la casa, así como lo serán estos imanes para llenar todo el refrigerador.

4 ideas para crear imanes para el refrigerador inspirados en los Saja Boys|IA

Las 4 ideas de los imanes de los Saja Boys

1. Figuras con foami: El tipo de material permite recortar siluetas de los integrantes de los Saja Boys. Asimismo, puedes agregar detalles con plumones acrílicos y pegar una lámina magnética en la parte posterior para poner en el refrigerador. Una de las recomendaciones para tener mejor acabado es imprimir una imagen del personaje para después recortar con la guía.

2. Rostros con arcilla: Con este material se pueden crear piezas sin necesidad de horno, mientras que la resina da un acabado brillante. Posterior a ello, se recomienda dejar secar cada pieza antes de colocar el imán para evitar deformaciones y aumentar su durabilidad.

3. Impresiones de alta calidad: Para ello se requiere de una cubierta transparente de acrílico o resina, con el objetivo de ayudar a conservar los colores durante más tiempo y proteger el diseño contra la humedad habitual de la cocina.

4. Diferentes diseños: Una de las ideas es crear imanes con los elementos asociados a los Saja Boys, como el logotipo del grupo, micrófonos, notas musicales, estrellas u otras combinaciones para pegar en el refrigerador.