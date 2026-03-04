¿Murió Beto? Esto es lo que se sabe sobre el reo de Penitencia que hizo fuertes declaraciones sobre Carmen Salinas

A través de redes sociales circularon rumores de que Beto, el reo que fue entrevistado en el episodio número 177 del podcast Penitencia había sido hallado muerto en su celda. Sin embargo, esta noticia es falsa, así lo aseguró Saskia Niño de Rivera.

¿Qué dijo Saskia Niño de Rivera sobre la supuesta muerte de Beto?

Penitencia, un podcast en el que la activista social Saskia Niño de Rivera entrevista a diversos reos para conocer sus historias, compartió el podcast número 177 en el que Beto, un reo, hizo fuertes declaraciones sobre Carmen Salinas, asegurando que la actriz utilizaba a niños para hacer rituales. A raíz de estos comentarios muchas personas comenzaron a asegurar que Beto había sido hallado muerto en su celda. Sin embargo, la activista Saskia Niño de Rivera aclaró que se trataba de una “fake news”. Por su parte, dijo que Beto se encuentra muy bien debido a tantas palabras de amor que ha recibido de las personas y todos los internautas, además expresó que se va a lanzar una campaña totalmente transparente para que las personas puedan apoyarlo y que se documentará toda la ayuda que le llegue.

¿Qué impacto han tenido las declaraciones de Beto sobre Carmen Salinas?

El podcast 177 de Penitencia donde Beto habla sobre la razón por la que se encuentra en prisión, su historia de vida y da fuertes declaraciones sobre Carmen Salinas ya acumula en YouTube, hasta el 4 de marzo, 14,479, 089 millones de vistas y ha generado una gran polaridad de comentarios en redes sociales.

Ante los señalamientos de Beto, la hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia Salinas, hizo declaraciones pues aseguró que se encontraba muy molesta por la situación “porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás; ahora sí que no tiene educación, no tiene principios, busca fama”, fueron algunas de sus palabras mientras que señaló que su mamá era católica y buscaba ayudar a las personas. Por otra parte dijo “Tengo que ver qué voy a hacer, porque no se vale que estén difamando el nombre de mi mamá”.

Este tema ha generado gran polémica, tanto que las personas han revivido la ocasión en la que el actor Andrés García aseguró en 2002 que Carmen Salinas “le rezaba al diablo”. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún tipo de pruebas o documentos que confirmen dichos señalamientos, ni del pasado ni del presente.